Archivo - Lamine Yamal y Daley Blind en el FC Barcelona-Girona FC de la primera vuelta de LaLiga EA Sports - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Montilivi pone en juego el liderato para el Barça

Los de Hansi Flick se enfrentan al Girona con el objetivo de recuperar la primera plaza y olvidar la debacle copera

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, tocado tras la humillante derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, busca este lunes ante el Girona en Montilivi (21.00 horas/DAZN), en el último partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita recuperar el liderato, todo en un derbi en el que los de Míchel necesitan sumar para alejar el peligro.

El 4-0 encajado en la ida en el Riyadh Air Metropolitano, en medio de un ambiente enrarecido por el polémico gol anulado a Pau Cubarsí que provocó una queja formal del club azulgrana a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Comité Técnico de Árbitros (CTA), obliga a una reacción inmediata de los de Hansi Flick, que no recibía una goleada así desde hace más de dos décadas.

Los cuatro tantos recibidos antes del descanso elevaron las dudas ya existentes por la insistencia en la defensa adelantada, incuestionable en la 'era Flick', y errores grotescos como el de Joan Garcia en el primer gol pusieron cuesta arriba la eliminatoria. "No jugamos nada bien en la primera mitad y tampoco como equipo", señaló tras el encuentro el técnico alemán. "Pero esto no ha acabado", advirtió.

Con el choque de vuelta previsto para dentro de más de medio mes, el Barça se centra ahora en LaLiga y en atar un cuarto triunfo consecutivo -tras los cosechados ante Real Oviedo (3-0), Elche (1-3) y RCD Mallorca (3-0)- que le permitiría recuperar la primera posición, que le arrebató de manera provisional el Real Madrid después de vencer a la Real Sociedad (4-1) el sábado.

A favor, los azulgranas, que atesoran 58 puntos y son el equipo más goleador con diferencia (63), cuentan con su espectacular rendimiento en la competición doméstica, donde suman 12 victorias en los últimos 13 encuentros -cayeron ante la Real Sociedad-, aunque sus cuatro tropiezos hasta ahora en el campeonato -tres derrotas y un empate- han llegado a domicilio: Anoeta, Santiago Bernabéu, Ramón Sánchez-Pizjuán y Vallecas.

La gran noticia para el cuadro 'culer' es la recuperación del brasileño Raphinha, que regresa a un equipo que todavía extraña al lesionado Pedri González. Mientras, el inglés Marcus Rashford, que ya se perdió la semifinal copera en Madrid, no llegará al derbi.

Enfrente, el Girona acumula tres partidos seguidos sin ganar después de empatar con Getafe (1-1) y Sevilla (1-1) y perder ante el Real Oviedo (1-0). El empate en el Sánchez-Pizjuán le dejó con 26 puntos, pendiente de los puestos de descenso. Además, la falta de solidez defensiva le sitúa como el tercer equipo más goleado de la categoría (37), solo superado por Levante y Sevilla (38).

Los de Míchel, que batieron por última vez al Barça en mayo de 2024 (4-2), han caído en sus últimos tres compromisos con el cuadro 'culer', la última vez esta misma temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys con un gol en el descuento de Ronald Araujo (2-1).

Los 'gironins' lamentarán una vez más las bajas de Marc-André ter Stegen -una lesión que devolvió la titularidad a Paulo Gazzaniga-, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Artero, todos ellos por lesión.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GIRONA FC: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau Martínez; Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Lewandowski.

--ÁRBITRO: César Soto (C.Riojano).

--ESTADIO: Montilivi.

--HORA: 21.00/DAZN.