Montse Tomé: "Estas jugadores se están convirtiendo en un auténtico equipazo"

"Este equipo siempre tiene respuesta y las jugadoras han disfrutado"

Sobre Clàudia Pina: "Ha dado un salto y tiene una actitud brutal"

CORNELLÀ (BARCELONA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora de fútbol femenino española, Montse Tomé, ha asegurado tras ganar a Inglaterra (2-1) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones Femenina, para conseguir el pase a la fase final, que las remontadas son un "registro" de su grupo y que cree que se están convirtiendo, estando ya a un paso de la Eurocopa, en un "auténtico equipazo".

Una remontada que lleva la firma de Clàudia Pina, autora del doblete español. "Tiene una actitud brutal, que acepta el rol, inició ante Bélgica y ahora esperaba su turno con una actitud brutal. Darle la enhorabuena a ella y al resto de jugadoras, se están convirtiendo en un auténtico equipazo", aseguró en rueda de prensa.

Todavía sobre Pina, aseguró que aporta goles y que lo más importante es su actitud. "Es una jugadora con una calidad muy buena. Con la absoluta no había tenido el jugar tantos minutos, pero desde su vuelta ha sido importante. Ha dado un salto en su equipo y también se ve aquí. Optamos porque saliera como revulsivo, lo hemos visto hacerlo en su equipo, y desde su lado izquierdo ha hecho dos goles y ha ayudado mucho al equipo", aseguró.

Gracias a la delantera catalana España pudo remontar un partido más. "En los partidos que llevamos, es la octava vez que España remonta un partido. Remontamos partidos importantes de Nations, de Juegos... El equipo tiene ambición, carácter, y la remontada es un recurso más. En la charla ya hablamos de este contexto. Darle la vuelta a un partido contra Inglaterra, en un partido donde pasas o te quedas, habla muy bien de las jugadoras", destacó.

EL EQUIPO, SIEMPRE CON UNA RESPUESTA

"Hemos visto a una España muy competitiva, una selección con jugadoras con mucha ambición. No hemos empezado bien, necesitábamos más ritmo de balón. Luego Inglaterra ha hecho sus jugadas, sabemos que juegan bien, la presión la tuvimos que ajustar pero son cosas que pasan al máximo nivel. Lo bueno es que hemos podido remontar, el registro de remontar es algo que el equipo repite. Nos gusta tener mayor control y ventaja de inicio pero no se da como quieres, lo importante es que la respuesta ha sido positiva. Este equipo siempre tiene respuesta, y las jugadoras han disfrutado", celebró.

En este sentido, celebró también que su equipo tenga "diferentes registros". "Hemos visto una España que se asemeja a lo que queremos como selección, con diferentes matices. Es una competición difícil, no es fácil. Sabíamos que teníamos que quedar primeras en un grupo con Inglaterra, una selección top, con Portugal y Bélgica. En cada partido España dio su mejor versión, en otros tuvimos que ajustar cosas. Las jugadoras han hecho una grandísima fase y estamos muy contentas por esta ventana", manifestó.

"Somos uno de los equipos que mayor tiempo pasa en campo contrario, expuestos para encontrar soluciones para pasar a todas las defensas. Defender a España no es fácil, muchos equipos plantean bloques bajos, pero Inglaterra quería el balón y la hemos metido en bloque bajo. Viene más por la fase ofensiva. Tenemos que mejorar, vamos a mejorar y lo haremos porque tenemos humildad siempre. Tenemos la mente puesta en la Eurocopa, donde estarán las mejores de Europa", señaló.

Por otro lado, preguntada por la ausencia del VAR, no quiso entrar en polémicas. "Las dos jugadas (gol de Inglaterra y posibles manos en el área inglesa) las vi dudosas pero no soy partidaria de quejarme mucho de lo que ocurre. Todos nos podemos equivocar. Si hubiera VAR seguramente ayudaría, no es algo que yo pueda decidir. Pero en cuanto a lo de hoy, tenemos que seguir independientemente de lo que la colegiada decida", comentó.