Morales: "Pido disculpas a la afición porque no hemos estado a la altura"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Levante, José Luis Morales, pidió disculpas a la afición tras la derrota en el Santiago Bernabéu (6-0) que certifica el descenso a Segunda y reconoció que no estuvieron "a la altura" durante esta temporada.

"En primer lugar quiero darle las gracias a nuestra afición porque nos han acompañado donde hemos ido y desgraciadamente no hemos estado a la altura esta temporada. Pedimos disculpas porque es muy duro para nosotros, para ellos, nuestras familias, las suyas y lo único que se me viene a la cabeza ahora es intentar devolver a este escudo a Primera División", dijo Morales en declaraciones a Movistar +.

"Siento impotencia, pero es verdad que somos los principales culpables del descenso porque nosotros somos los que jugamos y los que hemos estado 27 jornadas sin ganar y hemos reaccionado muy tarde. Esperemos que este año sirva para aprender lo que hemos hecho mal cada uno. Esperemos que se haga un buen proyecto en Primera División porque este club es lo que se merece", añadió el 'Comandante'.

Preguntado por el partido de este jueves, Morales dijo que "no es mala suerte, es el Madrid". "Ellos tienen la Liga ganada pero están preparando una final de Champions y no se iban a dejar ir. Nosotros no hemos estado bien pero aunque no te quiera pesar el primer gol nos hace mucho daño. En tu cabeza piensas lo que no quieres y así ha sido. No hemos podido reaccionar", admitió.

"Hay que seguir siendo profesionales hasta el último partido, no podemos desperdiciar ni un minuto de lo que nos queda en Primera. Esto es muy bonito y quien sabe si volveremos a pisarla algún día. Esperemos que sea con el Levante. Es el club que nos ha pagado y nos paga y ahora tenemos que seguir siendo profesionales", finalizó Morales.