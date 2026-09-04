Morata debuta con el Leganés con empate sin goles en la visita a la UD Las Palmas

Alvaro Morata durante el UD Las Palmas-Leganés de LaLiga Hypermotion 26-27
Alvaro Morata durante el UD Las Palmas-Leganés de LaLiga Hypermotion 26-27 - LALIGA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 23:45
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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Álvaro Morata tuvo este viernes su debut con el CD Leganés en LaLiga Hypermotion 2025-2026, aunque no lo pudo acompañar con una victoria ya que su equipo empató sin goles en su visita a la UD Las Palmas, en partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

El delantero madrileño jugó sus primeros 66 minutos con la camiseta 'pepinera' en un duelo entre dos equipos que quieren estar entre la terna de candidatos a pelear por el ascenso a LaLiga EA Sports. El equipo del Sur de Madrid sigue invicto y líder provisional con 8 puntos, uno más que el grancanario.

Ambos no tuvieron excesivas ocasiones para haberse llevado los tres puntos, aunque el Leganés se topó con la madera en el primer tiempo y Las Palmas tampoco aprovechó al suya Miyashiro. Tras el descanso, Caro, guardameta local, estuvo acertado para evitar que los tres puntos se marchasen de la isla.

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