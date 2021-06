Morata: "Hay que leer poco, escuchar poco y trabajar más"

"Estoy bien, me lo he tomado con mucha tranquilidad"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Álvaro Morata dijo que se encuentra "bien" tras las críticas recibidas después del empate sin goles ante Suecia y aseguró que "hay que leer poco, escuchar poco y trabajar más" para "ayudar a España" desde este sábado ante Polonia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa.

"Me lo he tomado con mucha tranquilidad, llevo desde la Sub-17 trabajando para estar aquí, para jugar una Eurocopa y es la segunda que juego. Está claro que no se puede gustar a todo el mundo y hay que aceptar las críticas y respetarlas. Hay que trabajar como siempre y ya tengo muchas ganas de que llegue el partido de Polonia", indicó.

"Siento que podemos hacer algo grande, lo pienso yo y creo que todos lo pensamos. Hay que leer poco, escuchar poco y trabajar más", añadió Morata, que no considera un error grave el fallo en el mano a mano ante el portero sueco del pasado lunes. "Son jugadas tan rápidas que no te da tiempo a pensar, no considero un fallo grave la del otro día, el portero achicó muy rápido y yo tenía que ajustar la pelota al palo", dijo.

"Es normal que si estoy en la selección se me exija que haga goles y lo entiendo, es lo único que puedo decir. Tengo que poner más trabajo, trabajo y trabajo. No sé si entrará el balón este sábado o será en el próximo partido pero daré el 200% como cada vez que me pongo la camiseta de la selección española", espetó el ariete madrileño.

Preguntado por su homólogo en Polonia Robert Lewandowski aseguró que "si te gusta el fútbol, te gusta Lewandowski". "Es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y cuando he tenido la suerte de jugar contra él le he pedido la camiseta. Me gustaría tener muchas cosas de Lewandowski pero no las tengo, soy Morata. Es un fenómeno y le deseo que a partir del domingo le vaya fenomenal", sentenció el delantero de la Juventus, que dijo que si "está Lewandowski en la tele hay que parar a verlo".

Además, preguntado si ha necesitado ayuda psicológica tras las críticas del debut, Morata comentó que las enfermedades mentales son "una parte muy importante" que puede generarse en "todos los trabajos". "El ansía o la depresión todavía no están considerados con la gravedad que tienen. Animo a la gente a que acuda a especialistas porque es un problema que se resuelve", añadió.

"Yo he hablado con Joaquín (psicólogo de la selección) porque al final tenemos buen trato y convivimos, pero aunque pueda parecer que hay mucho ruido yo ni he leído ni he visto nada. Estoy bien, llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida o me sienta más o menos triste. Lo que me motiva es ayudar a mis compañeros", subrayó.

En este sentido, Morata demostró que estaría dispuesto a cambiar cualquier distinción personal por el título de campeón de Europa con la selección española. "¿Dónde hay que firmar? Ojalá que me coma yo todo como esta semana y que España sea campeona de Europa. Tenemos que estar centrados porque nos jugamos muchos ante una gran selección, cada punto, cada gol es decisivo y mañana hay que hacer un gran partido para ganar a Polonia. Seguro que se nos va a dar bien", indicó.

Por último, el delantero de la 'Juve afirmó que es "fácil entenderse con Gerard Moreno". "Puede adaptarse a todas las posiciones y ha demostrado esta temporada la clase de jugador que es. Creo que lo bueno de esta selección es que podemos jugar todos con todos, es una virtud. También tenemos buena relación, es una relación que pocas veces he visto en un equipo entre todos", finalizó.