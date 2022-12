Morata: "Hemos tenido un pequeño bache, pero tenemos una oportunidad increíble"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Álvaro Morata reconoció este sábado como un "pequeño bache" la derrota ante Japón en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Catar, pero destacó que tienen "una oportunidad increíble" para llegar lejos en el torneo.

El ariete madrileño marcó ante los nipones como hizo también ante Costa Rica y Alemania, haciendo su gol 30º en 60 partidos como internacional. "Es muy bonito verme en la lista de los máximos goleadores de la selección, con esos nombres. Les agradezco que se preocupen por mí", dijo un vídeo publicado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Morata confesó los mensajes que recibe de otros internacionales ilustres. "Hierro, Morientes, Butragueño, Fernando Llorente, me mandan mensajes y me están animando siempre. Capdevila me viene diciendo desde hace un año que iba a estar en el Mundial. Cada vez que tengo un momento bonito me acuerdo también de ello", añadió.

Por otro lado, el ariete de España se refirió a la derrota el jueves ante Japón, que les hizo ser segundos del Grupo E. "Lo que hay que mirar es el 20 de diciembre dónde hemos llegados. Hemos tenido un pequeño bache pero se trata de solucionar las cosas lo antes posible. Tenemos una oportunidad increíble. Somos conscientes de la oportunidad y de lo que conlleva", afirmó.

"Hay muchas selecciones con grandes jugadores pero nosotros tenemos un gran equipo, por cómo jugamos al fútbol y por el grupo de personas que tenemos. Ojalá que podamos llegar lo más lejos posible, si no, nos sentiremos orgullosos todos de haber pertenecido a este grupo y haber luchado juntos", terminó.