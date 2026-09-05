Mourinho elude opinar sobre la jugada del penalti de Mbappé y asegura no saber "por qué" han perdido

Jose Mourinho habla con Mbappé durante el Real Betis-Real Madrid en LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, eludió opinar en profundidad sobre la jugada del penalti que erró Kylian Mbappé y si se tenía que haber repetido porque no la había visto "en detalle" y aseguró que desconocía "por qué" habían perdido este viernes ante un Real Betis que "jugó para empatar y le salió el 'gordo'".

"No la he visto en detalle, no te puedo comentar", se limitó a comentar Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido sobre si habría que haber repetido el penalti de Mbappé porque un jugador del Betis entró en el área antes de tiempo.

El portugués indicó que simplemente vio a "mucha gente frustrada ahí en banquillo que estaba viéndolo en el Ipad". "Yo no las he visto y no puedo comentar", reiteró antes de opinar del arbitraje de Alejandro Hernández Hernández.

"Me parece que ha dejado jugar, que es una cosa que me gusta, pero estuvo el criterio en el primer tiempo con las tarjetas amarillas el Betis que llegó al descanso sin tarjetas y que el pobre Arda (Güler), que sólo sabe jugar a fútbol, tuviese amarilla no me ha gustado. Pero después de perder un partido, decir ahora que es por una tarjeta amarilla que ganamos o perdemos no lo hago, puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana", expresó.

Con todo, el de Setúbal opinó que su equipo hizo "un gran partido". "A veces se pierde y no se sabe por qué. Fuimos muy dominantes, con muchísimo juego ofensivo y muchísimas oportunidades de gol. Si llega a terminar con empate nos iríamos frustrados porque hemos hecho más, imagínate con la derrota", señaló.

"No sé por qué hemos perdido, no consigo justificarlo porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos y tampoco tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud. Merecimos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. El Betis jugó para empatar y le salió el 'gordo'", subrayó.

Mourinho elogió a Carlos Espí, que firmó "un fantástico gol que después puede ser que sea fuera juego o no". "Es un jugador importante para nosotros. Ha hecho su trabajo muy bien y es un chico con gran potencial y siempre irá a mejor porque además del potencial, es humilde, es trabajador, quiere aprender", confesó del delantero.

Preguntado por el cambio de Arda Güler, reconoció que fue "difícil" cambiarle "porque estaba jugando muy bien". "Una tarjeta amarilla cuando ha jugado tanto, tanto, tanto y ha hecho una 'faltita'. Pero después estaban a cazarlo, obviamente, y he tenido que sacar de campo porque he tenido ese 'feeling' de que estaba en situación de riesgo", admitió.

"Los jugadores del Betis son, en ese sentido, más listos que los del Real Madrid, que son puros y se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos y, obviamente, con el apoyo de una afición fantástica que empuja y presiona, consiguen este tipo de cosas", añadió al respecto.

El luso considera que los jugadores locales intentaron "condicionar el trabajo del árbitro" y aludió a alguna jugada como un pisotón a Fede Valverde en el que el uruguayo "se queda en pie porque es digno de un capitán del Real Madrid". "Pero para dar un ejemplo que sea del otro lado está ese chico que estaba 'muerto' ahí delante de mi banquillo y yo pensaba que viniera la ambulancia. Cuando vas a partidos contra equipos que tienen este tipo de cultura y mentalidad es un factor en tu contra pero muy contento con mis jugadores", zanjó

Sobre los cambios que introdujo, insistió en que el equipo estuvo "siempre bien". "No he visto datos. Puedo imaginar que hemos hecho no solamente posesión porque posesión muchas veces no significa nada, pero hemos creado muchísimo y hemos fallado tres o cuatro claras y el portero ha hecho tres o cuatro paradas impresionantes. Los cambios que he hecho no ha sido por no estar contento con el equipo", remarcó.