Mourinho: "Estamos creciendo como equipo antes de empezar lo bueno"

Jose Mourinho - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, valoró la buena actitud de sus jugadores para "crecer como equipo" después de vencer (0-3) al Schalke este domingo en el último amistoso de pretemporada, deseando ya "empezar lo bueno" con el inicio de la Liga.

"Positivo, como equipo, individualmente hay gente que llegó más tarde y todavía no tiene la misma intensidad. Hay una diferencia de ritmo, de resistencia, pero las ideas poco a poco van. Son jugadores de una calidad superior y trabajando muy bien como equipo, con y sin balón. Un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar lo bueno. Lo bueno es competir de verdad, luchar por puntos, lo que nos gusta", dijo en declaraciones a Real Madrid TV en Gelsenkirchen (Alemania), que recoge Europa Press.

El preparador luso fue preguntado por los minutos para los últimos en llegar, o el debut de Marc Cucurella y Yan Diomande, pero quiso destacar al grupo. "En este momento es difícil hablar individualmente. Estamos creciendo como equipo. Aquí solo hay jugadores buenos, muy buenos y muy, muy, muy buenos. Del trabajo de estos tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Estamos dando los pasos para hacerlo", comentó.

El técnico luso habló de la actitud de los últimos en llegar. "Estoy muy contento con los últimos que llegaron. No es fácil entrar directamente a una intensidad alta como estamos trabajando. No es fácil tener sesión doble, un calor increíble. Ellos llegaron con mentalidad top. Después, la cuestión minutos para Mbappé, Konate, Jude, Cucurella, Diomande, son cosas que analizamos científicamente con los datos que tenemos y con la experiencia del propio jugador. Llegamos a la semana buena en una condición muy aceptable", dijo.

"Los jugadores están ilusionados, si ellos no están tenemos problema, pero ellos están demostrando que están ilusionados. Ves detalles pequeños que son grandes. Gente que se tenía que presentar un día viene antes, la gente que viene el último día se preparó muy bien, existe empatía, trabajo colectivo", añadió.