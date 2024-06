Mourinho: "Es el mejor momento de la historia de Portugal por profundidad de plantilla y calidad"

LONDRES (REINO UNIDO), 6 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Fenerbahce turco, José Mourinho, apostó por el "jugador completo" Harry Kane como máximo goleador de la Eurocopa 2024, aunque lamentó que "solo le faltan trofeos" como profesional, al mismo tiempo que destacó que Portugal atraviesa "el mejor momento" de su historia a nivel de selección por "profundidad de plantilla y calidad", por lo que "puede ganar" el torneo continental.

"No quiero ser irrespetuoso con las generaciones anteriores que hemos tenido, pero en términos de profundidad de plantilla y calidad, probablemente ahora estemos en el mejor momento de nuestra historia, y Portugal puede llegar a ganarla", declaró el portugués como embajador de Topps.

El técnico analizó que levantar o no el trofeo en la EURO "se trata de tener confianza, de creerse que pueden ganar a cualquiera". "No quiero decir que Portugal sea el mejor equipo, pero España, Francia, Inglaterra o Alemania no son mejores", explicó.

"El mejor problema para un entrenador es tener que elegir con quién jugar, porque hay dos grandes laterales derechos, dos grandes laterales izquierdos, dos grandes centrocampistas posicionales, y digo dos sólo porque hay una plantilla de 23 jugadores, pero hay más. Habrá buenos jugadores en Portugal que se quedarán fuera de la convocatoria", dijo sobre la labor de Roberto Martínez.

Para Mourinho, Francia y Alemania son candidatas porque "siempre lo hacen bien" en este tipo de torneos, pero "Portugal e Inglaterra están mejor que nunca". "No estoy seguro de España, pero el fútbol que practica y los jugadores que tiene son de gran calidad. Italia o Bélgica serían una sorpresa", analizó.

Además, destacó al figura de Harry Kane, bota de oro del Mundial de 2018, al que auguró un gran torneo en Alemania, después de su excelente curso a nivel goleador con el Bayern de Múnich. "Kane ha marcado goles con el Tottenham, con Inglaterra, y no tenía dudas de que marcaría goles con el Bayern", dijo.

"Harry es un jugador fantástico, completo, que marca goles desde todo el campo, pero no es egoísta: asiste, cae en profundidad, construye juego, presiona, defiende. Lo único que le falta es ganar un trofeo. Era mi jugador en el Tottenham e iba a ganar uno con él, pero me despidieron seis días antes de la final", recordó.