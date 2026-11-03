Mourinho: "Necesito tres temporadas para llegar a la perfección"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho - Federico Titone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que necesita "tres temporadas" para alcanzar la perfección con el conjunto blanco, que todavía está "en el inicio", y ha avisado de que deben hacer un partido "serio" y estar "a tope" ante el AEK de Atenas este miércoles en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"Tres años, tres temporadas", señaló en rueda de prensa cuestionado por cuánto tiempo necesita para que su equipo alcance el máximo nivel, sin querer hacer comparaciones con el Real Madrid que dirigió entre 2010 y 2013. "No me gusta hacer comparaciones ni de jugadores, ni de equipos ni de momentos. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Este equipo tiene un gran potencial, sin duda; el otra también lo tenía, conmigo ganó solo tres títulos, pero después ganó muchos durante muchos años. Este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio. Vamos a ver lo que el futuro nos dice, pero estoy muy feliz con la plantilla y los jugadores que tengo", indicó.

En este sentido, habló de qué supondría ganar la 'Champions' con el club madridista tras lograrla con el Oporto y el Inter. "Sería distinto, sería la tercera con tres clubes diferentes, sería conseguirlo con el club más grande en el mundo. Pero estamos hablando de situaciones hipotéticas, y a mí me gustan más situaciones reales, y la realidad es que nos faltan puntos hasta para clasificarnos. Mientras no esté clasificado, no me gusta hablar ni de octavos de final. Hay que hacer puntos, hemos hecho nueve, seis de ellos contra dos equipos muy difíciles, pero hay que seguir. Mañana es un partido difícil, pero después de este viaje inoportuno entre dos partidos importantes de campeonato y ya estamos aquí, hay que ganar", advirtió.

Además, avisó a sus futbolistas de que deben salir "serios" ante el AEK. "Tenemos que ir serios. Estamos cerca de clasificarnos para el 'Playoff', pero estamos lejos de clasificarnos directamente para octavos y necesitamos puntos. Hay que jugar un partido serio contra un equipo que, principalmente en su estadio, es fuerte. El hecho de que el Madrid solo haya ganado un partido europeo de ocho en Atenas tiene significado. Hay que jugar a tope, serios, mantener nuestro nivel de juego porque necesitamos puntos", señaló.

"Son los campeones, nos ha tocado mucho campeón en esta serie de ocho partidos. Grecia tradicionalmente es difícil; el propio Real Madrid, que es el rey de Europa, en ocho partidos en Grecia solo ha ganado uno temporada pasada. Hace muchos años que no juego aquí, pero he jugado dos veces y he sentido perfectamente la dificultad que es jugar en este tipo de ambiente. Es un equipo que tiene un calendario muy complicado en 'Champions', le han tocado partidos de una dificultad muy alta y seguramente piensa que en casa es la mejor oportunidad tienen para hacer puntos y van a luchar por los puntos", expresó.

El técnico portugués también explicó que "la camiseta blanca tiene mucho peso a nivel motivacional". "Cada adversario que ve la camiseta blanca se motiva muchísimo; para nosotros es un honor, pero es la realidad. Esperamos un partido difícil y para ganarlo tenemos que estar a tope; si no estamos a tope, no lo ganaremos", avisó.

Por otra parte, reconoció que la remontada en Roma tuvo "impacto" desde "el punto de vista emocional". "Estás perdiendo un partido que parece que está perdido, y después remontas y ganas. A nivel emocional te puede dejar algo de positivo, pero punto de inflexión a nivel de juego, no creo. Creo más en el proceso que en el momento. Nos conocemos cada vez mejor, cada entrenamiento tenemos la posibilidad de mejorar, en cada partido también, nos vamos descubriendo también, cada experiencia que vivimos nos hace tener más conocimiento de los otros. Esta acumulación de trabajo y de experiencia es lo que hace a los equipos mejores. Yo no creo mucho en los puntos de inflexión", subrayó.

En otro orden de cosas, Mourinho tuvo palabras de pesar para la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido este martes tras recibir un golpe del portero del Andorra Jesús Owono, del que también se acordó. "Es una cosa muy impactante para el mundo en general, imagina para el mundo del fútbol, para gente como nosotros, que estamos cada día en el campo, en competición. Es duro, es triste. Los sentimientos están todos con la familia y los amigos del jugador que falleció. También tiene que ser un momento muy, muy complicado para el otro jugador envuelto en la situación. Es triste para todos", manifestó.

Por otra parte, el preparador blanco confirmó que Vinícius será titular este miércoles, sin desvelar el resto de componentes de la delantera. "Tenemos mucha gente ahí, con calidad. Tener muchos jugadores no es nunca un problema, el problema es tener pocos, no tener opciones. Tener muchos es bueno. Diomande y Brahim son jugadores que pueden jugar en las dos bandas, Endrick más por la derecha pero también por la izquierda, Vini es el jugador más adaptado a jugar en banda izquierda", expuso.

Por último, afirmó que Fede Valverde es "un jugador importantísimo para el equipo". "El hecho de que sea el capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor de un modo diferente; cuando tú eres el capitán tienes que ser diferente, es una responsabilidad diferente y esa responsabilidad le hará jugar del lateral izquierdo si es necesario. Lo que sea necesario por su equipo y por sus compañeros, esto para mí es lo que es un capitán y por eso estoy absolutamente seguro de que existirá ningún problema con Fede de jugar donde sea", declaró.

"La verdad es que la plantilla ha sido hecha pensando en Valverde como jugador del centro del campo y con dos laterales derechos buenos, diferentes. Fede, en este dibujo de pretemporada, era un jugador de centro del campo. Significa esto que en el centro del campo no tenemos muchos, y al no tener muchos estoy seguro de que Fede seguramente va a volver a jugar en el centro del campo alguna vez. Si tú me preguntas si estoy muy feliz con él de lateral, sí; si tú me preguntas si el equipo con él de lateral está jugando mejor, sí. Por necesidad en el centro del campo tenemos a Bernardo, Tchuaméni, Camavinga, Thiago y ya está. Hoy está Sergio Martínez. Por eso Fede jugará de lateral, porque nos gusta mucho a todos, pero también tendrá seguramente que jugar en el centro del campo", finalizó.