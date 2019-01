Mourinho: "No tengo ninguna intención de volver a trabajar en Portugal"

Publicado 10/01/2019 18:31:00 CET

El entrenador portugués José Mourinho ha asegurado que no tiene "ninguna intención de volver a trabajar" en su país natal después de haber sido despedido del Manchester United el pasado mes de diciembre y ha concretado que "no es opción" para dirigir al Benfica.

"No he recibido ninguna oferta, y si pasara, obviamente el presidente del Benfica y el club serían los primeros en saber mi decisión", dijo Mourinho en la edición digital del diario Correo da Manha. "Pero creo que hoy puedo decir que no tengo ninguna intención de volver a trabajar en Portugal", señaló.

El de Setúbal, que permaneció dos años en el banquillo del United, no está preocupado pese a su destitución. "Estoy bien en este momento. Hoy no soy opción para el Benfica, nada más que eso", añadió sobre el presunto interés del club portugués, que tiene a Bruno Lage como técnico interino tras el adiós de Rui Vitoria hace una semana.

Mourinho comenzó su carrera de entrenador en el Benfica en el año 2000, pero solamente estuvo en el cargo durante una decena de partidos. Después pasó por el Oporto, al que hizo campeón de Europa, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán, donde también repitió la conquista continental.