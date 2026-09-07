Mourinho: "Tengo ilusión por ganar la Champions con el Real Madrid, pero no por el pasado"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este lunes que "obviamente" tiene "ilusión por ganar la Champions" con el club merengue, pero no porque en el pasado no lo lograra en este banquillo, porque es un contexto que está "cerrado", al mismo tiempo que se preguntó "por qué" no se repitió el penalti lanzado por Kylian Mbappé en La Cartuja.

"Quiero ganar, no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos ocho partidos y el objetivo en estos ocho partidos es clasificar y creo que lo vamos a hacer. Quiero pensar que vamos a tener siete partidos más y quiero ganar", señaló el portugués en la previa del duelo ante el Inter de Milán de la Champions 2026-27.

El vestuario merengue estaba "muerto" en Sevilla tras la derrota (1-0) frente al Betis, aunque este domingo les vio "ya bastante recuperados". "Hoy les he visto normal. Y después de analizar el partido, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, jugamos como equipo. Los goles que hemos fallado son una anormalidad. Estamos bien. Obviamente tenemos problemas conocidos", valoró.

"Perdimos porque no tradujimos en goles la producción ofensiva, pero el penalti, ¿por qué motivo no se repitió, porque el VAR no conoce el reglamento o porque el VAR no quiso? Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable me respondiera. Si el VAR no hizo repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si fue porque no quiso, es todavía peor. Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento. Y quiero dejar muy claro que no perdimos por esto", agregó.

Y criticó la actitud del árbitro Hernández Hernández con Vinícius Júnior. "¿Por qué motivo el capitán del Real Madrid se lleva una tarjeta amarilla? Cuando el capitán Vinícius se señaló el brazalete, y se dirigió al árbitro, y antes de llegar, se llevó una tarjeta, me gustaría también saber el motivo", relató.

Mourinho recordó cuando en 2010 ganó la Champions en el Bernabéu con el Inter y cuando cayó eliminado en su primera etapa en el Real Madrid en las semifinales de 2012 en una tanda de penaltis ante el Bayern. "En el Bernabéu he vivido el mejor y el peor (momento), pero no pienso en esto. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions, no un partido ultraimportante porque no es eliminatorio", señaló.

"En el Real Madrid son dos periodos diferentes. Yo cerré mi trabajo en 2013. Ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo, pero se cerró. Esto no tiene nada que ver con el pasado, absolutamente nada con el pasado. En 2010 no se jugaba una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora es un Real Madrid que en los últimos 10 años ha ganado 6. Si me pregunta si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Pero completamente separado del contexto de que anteriormente no se consiguió", agregó.

Mourinho dijo que en esta segunda etapa se ha encontrado "un club que es siempre Real Madrid". "Tuvo una temporada muy complicada, por supuesto, hay muchas cosas que tienes que mejorar. Una cosa es trabajar con una base de estabilidad, queremos ganar todo el tiempo. Estamos hablando de estabilidad. Pero Real es Real, y el Real Madrid es ganar", valoró.

"Mañana puede estar preparado para jugar cinco minutos, diez máximo. Ha entrenado ayer por primera vez con el equipo. No juega desde Budapest o Austria en un amistoso. No tiene condición para más que cinco o diez minutos. Es un jugador de ataque y jugará en ataque. Tranquilo que no jugará lateral izquierdo o central", dijo sobre Endrick.