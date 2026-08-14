Muere a los 78 años el inglés Jimmy Rimmer, portero campeón de Europa con el Aston Villa

Archivo - Oct. 22, 1977 - West Ham v. Aston Villa At Upton Park. Photo Shows: Aston Villa goal keeper Jimmy Rimmer (left) indicates to the Villa pysiotherapist Peter Downs that he has no damage to his teeth after being concussed in a clash with West Hams - Europa Press/Contacto/Keystone Pictures USA

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa ha confirmado este viernes el fallecimiento a los 78 años del exfutbolista inglés Jimmy Rimmer, portero campeón de la Copa de Europa con el equipo de Birmingham en la temporada 1981-82, amén de otros trofeos nacionales y una Supercopa de Europa contra el FC Barcelona.

"Todos en el club acompañamos a la familia y amigos de Jimmy en estos momentos tan difíciles. Fue uno de los mejores porteros de su generación y posiblemente uno de los más desafortunados en los partidos importantes", aludieron los 'villanos' a la final de esa Copa de Europa por una lesión de cuello que provocó la sustitución temprana de Rimmer.

Antes de llegar al Villa pasó por Manchester United, Swansea City y Arsenal FC. Con los 'Diablos Rojos', estuvo en el banquillo de Wembley cuando en 1968 vencieron al SL Benfica por 4-1 en la final de la Copa de Europa, pero sin añadir ese título a su palmarés porque antaño la UEFA no reconocía a un jugador como campeón si no jugaba ningún minuto en sus competiciones aunque estuviese inscrito y fuese convocado.

"Tras recuperarse de su lesión en el cuello, fue el portero titular del Villa durante la primera mitad de la temporada 1982-83", recordó el comunicado de los 'villanos', con quienes también conquistó la Premier League del curso 1980-81 y la Community Shield de la campaña 1981-82. "Regresó a Swansea en 1983, esta vez de forma permanente, y posteriormente entrenó en Canadá", concluyó la misma nota de prensa.