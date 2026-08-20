Muere un fan de 65 años del Celtic tras una indisposición en un partido de Champions League

19 August 2026, United Kingdom, Glasgow: A large banner depicting a ship with a skeleton and the words 'Celtic' is pictured in the stands before the UEFA Champions League play-off first leg soccer match between Celtic and LASK at Celtic Park. Photo: Andre - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Ago. (dpa/EP) -

El Celtic FC ha confirmado "con profunda tristeza" el fallecimiento de uno de sus seguidores, de 65 años, tras sentirse "indispuesto" en su estadio durante el partido de ida de una eliminatoria contra el LASK, que da acceso a la liguilla de la Champions League y que acabó con triunfo de los escoceses por 3-0.

"A pesar de los esfuerzos del personal médico, lamentablemente falleció posteriormente en el hospital. Agradecemos a los servicios de emergencia y a los demás aficionados presentes en el estadio por todos sus esfuerzos para hacer frente a este trágico incidente", añadió este jueves el Celtic de Glasgow en su nota de prensa.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias, pensamientos y oraciones a la familia y nos aseguraremos de ofrecerles todo nuestro apoyo en este momento tan difícil", zanjó el comunicado del Celtic.

Acorde a la agencia de noticias dpa, un portavoz policial declaró que sobre las 22.05 hora local del miércoles 19 de agosto la Policía escocesa "recibió un aviso sobre un hombre que se encontraba indispuesto en Celtic Park".

"Los servicios de emergencia acudieron al lugar y un hombre de 65 años fue trasladado al Hospital Royal Infirmary de Glasgow, donde falleció poco después. No se sospecha que existan circunstancias sospechosas en torno a su muerte", concluyó el portavoz.