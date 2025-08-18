Muere Juan Padrón, expresidente de la RFEF e histórico jugador del CD Tenerife

Archivo - Juan Padrón, a la izquierda en la imagen, junto a Alejandro Blanco - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del CD Tenerife Juan Padrón, exvicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, ha fallecido este lunes a los 89 años, ha confirmado el organismo federativo.

"La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz", señaló la RFEF en redes sociales.

El centrocampista de La Laguna se incorporó al CD Tenerife, en el filial, en el verano de 1954. Superado el ecuador del curso 1954-55 en Segunda División, Carlos Muñiz le hizo debutar con el primer equipo, con 19 años, el domingo 6 de febrero de 1955 ante el Terrassa.

En la campaña 1960-61, fue protagonista del primer ascenso del CD Tenerife a Primera División, dirigido por Heriberto Herrera, y el siguiente curso jugó 23 de los 30 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Se mantuvo en el club tras el descenso de categoría antes de retirarse en la temporada 1964-65, tras once como jugador 'chicharrero', 226 partidos y 26 goles.

Después de colgar las botas, fue cofundador de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), vocal (1972-1977) y presidente (1979-2022) de la Federación Tinerfeña de Fútbol, vicepresidente de la RFEF durante la etapa de Ángel María Villar y miembro de varias comisiones de la UEFA y de la FIFA.

Padrón fue detenido, junto a Villar, en 2017 en el marco del 'caso Soule', ambos acusados de delitos continuados de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental durante su etapa en la RFEF, y todavía estaba pendiente de sentencia. Salió de prisión después de que el exseleccionador español Javier Clemente abonase la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El CD Tenerife ha confirmado que los jugadores del primer equipo portarán crespones negros en su último partido de pretemporada, el próximo sábado en el I Triangular la Isla Bonita en La Palma. Además, se guardará un minuto de silencio en su memoria en el primer partido de liga en el Heliodoro Rodríguez López, ante la AD Mérida.