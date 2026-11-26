Muere Rafael Candel, presidente de honor del Albacete Balompié, a los 78 años - ALBACETE BALOMPIÉ

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de honor del Albacete Balompié, Rafael Candel, ha fallecido este jueves a los 78 años a consecuencia de una enfermedad, según ha informado el club manchego en un comunicado, en el que ha anunciado que decretará tres días de luto institucional y organizará actos de despedida y homenaje.

Candel, nacido el 25 de diciembre de 1947, ha sido considerado por la entidad como el mandatario que cambió la historia del club cuando asumió la presidencia en abril de 1988, etapa en la que impulsó el denominado 'Queso Mecánico', apostó por Benito Floro en el banquillo, logró los ascensos a Segunda División en la temporada 1989-1990 y a Primera División el 9 de junio de 1991, y promovió la construcción de la Ciudad Deportiva.

El Albacete Balompié ha recordado también que dejó el cargo en 1993 para centrarse en su actividad profesional, aunque regresó en 2009 cuando el club lo ha necesitado, y ha trasladado su pésame a su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos.