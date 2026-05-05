Múnich decide una eliminatoria para la historia

El jugador del Bayern Múnich Michael Olise en una acción, junto a Marquinhos, en el encuentro de ida en el Parque de los Príncipes. - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Bayern Múnich y Paris Saint-Germain vivirán este miércoles en el Allianz Arena de Múnich (21.00 horas) el desenlace de la semifinal de la Liga de Campeones, en la que los alemanes necesitan remontar al campeón el resultado de la ida (5-4) si quieren volver a una final seis temporadas después, mientras que los parisinos quieren hacer buena la ventaja conseguida hace una semana en el Parque de los Príncipes para defender el trono el próximo 30 de mayo en Budapest.

Siete días después de que PSG y Bayern deleitaran a los aficionados de todo el mundo con uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones llega a su desenlace. Lo hará en Múnich, en uno de los templos del fútbol europeo, el Allianz Arena, con dos propuestas futbolísticas muy atractivas y con los locales necesitando ganar para, al menos, mandar la eliminatoria a la prórroga.

Y es que el Bayern salió muy vivo de la locura del Parque de los Príncipes. El conjunto bávaro, que busca su primera final desde 2020, supo reponerse, primero, a la remontada del gol inicial de Harry Kane, y después, a un marcador casi definitivo de 5-2 a falta de 25 minutos para el 90. Pero ahí, los pupilos de Vincent Kompany tiraron de orgullo y fútbol para con un gol de Dayot Upamecano y una obra de arte de Luis Díaz (5-4) aumentar exponencialmente sus opciones de remontada.

Aun así, no lo tendrá fácil el seis veces campeón de Europa, ya que enfrente estará un PSG que está volando en el último tercio de la temporada. El vigente campeón, como ocurriera en las tres eliminatorias anteriores, llega a la vuelta con un renta que administrar. Sin embargo, los equipos de Luis Enrique no conjugan el verbo especular, y poca duda hay en que saldrán a ganar en Múnich, algo que el club parisino ya logró en los cuartos de final de 2020-21 (2-3) y la fase de grupos de 1994-95 (0-1).

Peores recuerdos tienen de sus últimas dos visitas al Allianz Arena, donde perdieron en la vuelta de octavos de final de la 2022-23 (2-0), cayendo eliminados, y la fase liga de la pasada edición (1-0). Además, la última vez que el PSG disputó una semifinal en territorio alemán perdió (1-0), ante el Borussia Dortmund de Edin Terzic, quedándose a las puertas de la final. Eso sí, su entrenador, Luis Enrique, ya sabe lo que es celebrar el pase a la final de la máxima competición continental allí. Lo hizo con el FC Barcelona en 2015 pese a la derrota (2-3).

En lo futbolístico se prevé un nuevo partido a tumba abierta, con ambos equipos buscando la portería rival, más complicado será que los tridentes estén al mismo nivel de inspiración que en París. Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué participaron en ocho de los nueve goles de la ida, y brillaron en un contexto de partido lleno de espacios, contragolpes y alternativas ofensivas.

Y para evitar ese continuo correcalles en el que se convirtió el partido en la ida, Luis Enrique podría dar entrada en el centro del campo a Fabián Ruiz, que acompañaría a los habituales Vitinha y Joao Neves. Así, el joven francés Warren Zaire-Emery ocuparía el lateral derecho en lugar del lesionado Achraf Hakimi, que será la única baja significativa de los parisinos en Múnich.

En el lado de los locales, Vicent Kompany podría optar por la entrada en el lateral izquierdo de Konrad Laimer en detrimento de Alphonso Davies, superado en los primeros 45 minutos en el encuentro de ida. Un cambio que sería el único con respecto a los once que arrancaron de inicio en el Parque de los Príncipes, en el que Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala intentarán gobernar el partido desde el control en centro del campo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.

PARIS SAINT-GERMAIN: Sofonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.

--ÁRBITRO: Joao Pinheiro (POR).

--ESTADIO: Allianz Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.