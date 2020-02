La música de la 'Champions' quiere reanimar al Real Madrid El equipo madridista busca dejar atrás sus dudas en un duelo europeo de alto nivel con el City de Guardiola

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este miércoles en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés de Pep Guardiola con la necesidad de recuperar una solidez perdida en las últimas semanas para intentar batir a un rival que no tendrá nada que ver seguramente con el que juega en la Premier League.

El estadio de Concha Espina volverá a lucir sus mejores galas para vivir la que se espera una gran noche de fútbol entre dos de los grandes favoritos al título en la Champions, que atisban un duelo igualado que presumiblemente tendrá su decisión final en la vuelta del 17 de marzo en el Etihad Stadium.

La recuperación vivida por los de Zinédine Zidane cuando iniciaron la recta final del 2019 y el extraño e inesperado flojo rendimiento 'citizen' en su torneo doméstico llegó incluso a conceder algo más de favoritismo al 13 veces campeón de Europa, pero la música europea, y eso bien lo sabe de primera mano el conjunto merengue, es capaz de cambiar los estados de rendimiento y de ánimo.

Y a eso se agarran ambos. El Real Madrid porque llega al encuentro con más dudas de las deseadas por su última racha de resultados y el añadido de haber perdido a Eden Hazard, y el City porque tras dominar la Premier en los dos últimos años, llega al Bernabéu a 22 puntos del Liverpool, víctima de una irregularidad que les ha llevado ya a dejarse 24 puntos.

En cambio, los de Zidane llegan a este cruce bien situados en LaLiga Santander, a dos puntos del FC Barcelona, pero han entregado a los blaugranas el mando del campeonato tras dos tropiezos seguidos ante el Celta (2-2) y el Levante (1-0), que han convertido en vital para sus interesess el Clásico del próximo domingo con el que cerrará siete días frenéticos y claves para su futuro.

Tras ganar el derbi al Atlético para abrir febrero y mantener su racha, el equipo blanco ha sufrido una caída en su juego y sólo ha sido capaz de ganar en El Sadar, cayendo también eliminado en su estadio en la Copa del Rey por la Real Sociedad (3-4), un rival que en atrevimiento se parecerá mucho al que disponga un Pep Guardiola al que su pasado le motivará especialmente y que vivirá un bonito duelo en los banquillos con 'Zizou' después de que ambos se hayan repartido halagos.

El francés debe sopesar cómo configura a su equipo para intentar contrarrestar a un City, que fiel a la filosofía del de Santpedor, querrá tener el balón y ser protagonista, aunque el técnico catalán ya sabe del peligro local con espacios. De hecho, lo sufrió en las semifinales de la temporada 2013-2014 cuando dirigía al Bayern y calificó a los jugadores madridistas de "atletas".

STERLING, "PREPARADO PARA JUGAR"

Ahora, en cambio, el Real Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo ni tampoco en su mejor forma a Gareth Bale y su 'pegada' ya no atemoriza tanto como hacía antaño con el de Madeira, con un Karim Benzema que está atravesando un periodo de sequía goleadora y con un equipo que no termina de ser efectivo de cara a puerta porque no encuentra otros goleadores asiduos y que se mide a una zaga que deja algunas dudas.

El francés comandará el ataque, pero Zidane debe decidir como le acompaña, si lo hace con Bale, con el galés y otro jugador de banda (Vinicius o Lucas Vázquez), o apuesta por poner cinco centrocampistas con Isco 'haciendo' de Hazard, y Valverde y su despliegue físico para controlar sobre todo a un De Bruyne en un gran momento, junto a Casemiro, Kroos y Modric. Ferland Mendy debería ser titular en el lateral izquierdo en detrimento de Marcelo.

Por su parte, Guardiola parece tenerlo más claro después de confirmar que sí puede contar con el peligroso y veloz Raheem Sterling. Si el internacional inglés tuviese complicaciones durante el encuentro -acaba de salir de una lesión muscular- el talentoso argelino Mahrez estaría para su reemplazo. Completa el tridente ofensivo el 'Kun' Agüero y el portugués Bernardo Silva.

El campeón inglés, noticia en las últimas semanas por la sanción de la UEFA de dejarle sin Champions las próximas dos temporadas, querrá sacar partido de las posibles urgencias locales, que en el Santiago Bernabéu ya ha dejado escapar muchos puntos este año, también en Europa, donde empataron en la fase de grupos el Brujas y el PSG.

Los dos equipos vuelven a cruzarse con el recuerdo de las semifinales de 2015-2016 donde un gol de Gareth Bale en la vuelta en el Bernabéu decidió el billete blanco para la final de Milán, la primera de las tres consecutivas que encadenó Zidane.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Kross, Casemiro, Valverde; Bale o Isco y Benzema.

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodrigo, David Silva; Sterling, Agüero y Bernardo Silva.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.