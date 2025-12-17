Musso y Griezmann evitan un sofoco prenavideño del Atlético de Madrid

Juan Musso, en un partido del Atlético de Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha accedido este miércoles a los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE gracias a su triunfo por 2-3 en su visita al CD Atlético Baleares, logrado con dos goles de Antoine Griezmann y otra diana de Giacomo Raspadori, pero sobre todo con las intervenciones de su portero Juan Musso.

En el Estadio Balear, la primera noticia fue una lesión de Clément Lenglet en su rodilla derecha y que, aunque el central francés se retiró del campo por su propio pie, parecía fea. En su lugar entró Dávid Hancko y, entre que se acoplaba o no se acoplaba, el equipo local tuvo una clara ocasión para marcar tras un fallo de Nahuel Molina en salida desde atrás.

El lateral derecho argentino dio un mal pase y Juanmi Durán alcanzó a trompicones el área rival, donde Juan Musso taponó su tiro a ras de césped. La respuesta colchonera llegó en el 16' en forma de gol, tras una combinación al primer toque entre el propio Nahuel Molina y Carlos Martín con Conor Gallagher, quien canalizó ese 0-1 en ciernes.

Mediante un control orientado con su pie diestro, el inglés esquivó a un defensor y, ante la salida del portero del Atlético Baleares, asistió por abajo a un Griezmann que remachó con la diestra según llegaba. Cuatro minutos más tarde, Molina se asomó al extremo derecho y centró al corazón del área, donde Raspadori saltó antes que un central y cabeceó el 0-2.

No obstante, los pupilos de Luis Blanco reaccionaron y en el minuto 28 recortaron distancias a balón parado, la pesadilla del Atlético de Madrid esta temporada. Guillem Castell peinó un saque de córner en el primer palo y cabeceó Gerardo Bonet en el segundo; Musso desvió ese remate al poste, pero Bonet estuvo raudo para meter su pierna en el barullo y hacer el 1-2.

Luego el equipo visitante contemporizó y no creó peligro hasta el 36', con un pase de tacón de 'Jack' Raspadori hacia Thiago Almada, quien no culminó en el área rival esa bonita acción. Griezmann se apagó y solo el ímpetu de Carlos Martín destacaba en un Atlético de Madrid que no contaba con Alexander Sorloth a causa de unas molestias físicas de última hora.

La espesura siguió hasta el descanso, a cuyo regreso mejoró fugazmente el Atlético de Madrid porque Carlos Martín rozó el 1-3 a la salida de un córner con su cabezazo por encima del larguero. Pese a ello, los pupilos de Diego Pablo Simeone se durmieron y empezaron a sufrir desde el momento en que Musso sacó por abajo en el 48' otro mano a mano de Durán.

Su compañero en la punta del ataque local, Jaume Tovar, tampoco batió al cancerbero colchonero con otro disparo franco en el 52'. Como réplica, Raspadori conectó con Griezmann en el 59' y apuró hasta la línea de fondo por la banda izquierda, pero su posterior centro no halló rematador y el entrenador rojiblanco no aguantó más tiempo para hacer sustituciones.

El 'Cholo' introdujo a su hijo Giuliano, a Koke Resurrección y a Pablo Barrios de una tacada en el 65' y eso calmó ánimos lo suficiente como para cuajar el 1-3 (min.72), tras una recuperación de Javi Galán en la banda izquierda; el mismo Galán se acomodó el balón, centró al punto de penalti y Griezmann consumó su doblete con una rápida volea de zurda.

No obstante, la imagen de los colchoneros en Palma de Mallorca estaba siendo gris y lo confirmaron cometiendo dos penaltis. El primero fue en el 80' por una mala salida de Musso, que acabó en falta a un oponente, pero que el guardameta argentino enmendó adivinando el disparo raso de Tovar; y el segundo ocurrió en el 89', por una imprudencia de Nico González.

Moha Keita sí transformó su pena máxima y colocó el 2-3, brindando un tiempo de descuento de infarto para el 'Cholo' Simeone. Aun así, el equipo mallorquín fue incapaz de generar otra oportunidad que forzase el milagro y con ello la prórroga. Eso sí, el equipo de la Segunda Federación asustó a un equipo de LaLiga EA Sports que dice pelear por todos los títulos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO BALEARES, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO BALEARES: Rivas; Ramis (Morillo, min.65), Pérez, Castell, Pol, Serrano (Miguelito, min.65); Bonet, Taffertshofer, Cherta (Keita, min.73); Durán (Bejarano, min.65) y Tovar (Adrià Català, min.83).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Hancko, min.10), Galán; Carlos Martín (G.Simeone, min.65), Cardoso (Koke, min.65), Gallagher (Barrios, min.65), Almada (Nico González, min.82); Raspadori y Griezmann.

--GOLES:

0-1, min.16: Griezmann.

0-2, min.20: Raspadori.

1-2, min.28: Bonet.

1-3, min.72: Griezmann.

2-3, min.90: Keita.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Sin amonestaciones.

--ESTADIO: Estadio Balear.