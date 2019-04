Nacho: "No tenemos las ideas claras y en el Bernabéu nos cuesta más"

Publicado 06/04/2019 18:56:41 CET

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensor del Real Madrid Nacho Fernández reconoció que la primera parte de este sábado ante el Eibar es el reflejo de "esta temporada", sin las ideas claras a pesar de la reacción y victoria (2-1) en el segundo tiempo, en un Santiago Bernabéu que exige ante la falta de rendimiento.

"La primera parte ha sido como muchos partidos esta temporada. No sé si falta de actitud pero sin confianza. Cuando tienes el balón parece que no tienes las ideas claras y en nuestra casa parece que nos cuesta más. El equipo ha sabido reaccionar bien y hemos hecho una buena segunda parte", dijo en declaraciones a los medios de LaLiga.

"Motivación no nos falta. No estamos acostumbrados a estas alturas no jugarnos nada, se nos hace raro jugar partidos y que vayan pasando las semanas y cada vez más difícil", añadió, después de una pobre actuación en el primer tiempo.

Los blancos recibieron los pitos de su afición, en especial Gareth Bale. "Los pitos siempre afectan. Somos campeones de muchas cosas también gracias a esa exigencia, solo podemos trabajar", dijo.

Nacho confesó la charla de Zidane en el descanso. "Personalidad, que tuviéramos confianza. El míster también sabe que es un momento complicado. Estamos trabajando para volver", afirmó, al tiempo que destacó el nivel de Benzema, autor de un doblete. "Está en un estado de forma espectacular, quizá el mejor año de su carrera", dijo.