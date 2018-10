Néstor Araujo: "No estoy del todo feliz porque no estoy muy convencido del fútbol que he mostrado"

Publicado 28/09/2018 21:27:28 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista mexicano del RC Celta Néstor Araujo reconoció este viernes que no está "del todo feliz" por sus errores puntuales y porque no está "muy convencido" de sus actuaciones en los primeros meses en el fútbol español, que es "muy rápido".

"He tenido errores puntuales, no estoy del todo feliz porque no estoy muy convencido del fútbol que he mostrado. Hay que mejorar mucho, pero el tener minutos hace que vaya conociendo y sumando con el equipo", dijo Araujo en rueda de prensa.

Además, el 27 veces internacional con el tricolor, destacó la sorpresa que se ha llevado con el fútbol español. "Me ha sorprendido porque hay mucho nivel, el fútbol es muy rápido y tiene jugadores con mucha calidad. Siendo nuevo tengo que ser mas estudioso en el sentido de a quién enfrento", apuntó Araujo.

El tapatío (Guadalajara) de 27 años, fichó por el Celta este verano, procedente del Santos Laguna de su país, tras perderse el Mundial por una tendinitis. Desde su debut, ha jugado todos los minutos (590) en los seis partidos de LaLiga.

El Celta disputará este lunes (21.00 horas) el encuentro que cierra la séptima jornada de LaLiga ante el Getafe CF. Los gallegos son séptimos con nueve puntos.