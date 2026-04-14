Neuer: "El Real Madrid ya ha demostrado su capacidad en el pasado"

Manuel Neuer durante el entrenamiento del Bayern Múnich previo a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones 25-26 ante el Real Madrid - Sven Hoppe/dpa

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El guardameta del Bayern Múnich alemán Manuel Neuer saben que afrontan con "una ligera ventaja" por el 1-2 del Santiago Bernabéu y por "jugar en casa" este miércoles la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero demandó no caer en relajaciones porque el Real Madrid "ha demostrado su capacidad en el pasado" y que "en un buen día siempre puede ganar a cualquier equipo del mundo".

"La ventaja es claramente que ganamos el partido de ida, pero es solo un gol, y sabemos, por supuesto, que puede ir para cualquier lado. Jugamos contra el Real Madrid, lo cual es una tarea muy difícil para nosotros, pero tenemos una ligera ventaja y también el jugar en casa porque la afición local siempre es electrizante en noches de Champions como la de mañana", señaló Neuer este martes en rueda de prensa.

El veterano guardameta recalcó que "también están al rojo vivo el equipo y la motivación". "La posición de inicio es buena, pero no podemos sobrevalorarla porque hemos visto en el pasado cómo el Real Madrid también puede marcar. Lo sabemos, lo tenemos presente, pero seguimos confiando en nosotros mismos", zanjó.

Neuer no está más preocupado de lo normal por tener enfrente a Kylian Mbappé o Vinícius Jr. "No se trata de los nombres, se trata principalmente de que es un partido muy importante de la Champions para el club y para nosotros como equipo. Jugamos contra un equipo entero, contra el Real Madrid y no me voy a centrar en jugadores individuales. Les conocemos, les hemos analizado y yo tengo cierta experiencia que aportaré al partido", indicó.

"Intentaremos hacer nuestro trabajo y jugar nuestro mejor fútbol como un equipo. Y eso será crucial porque si, sobre todo, funcionamos bien como equipo entonces creo que soy muy optimista de que podemos llegar a las semifinales", añadió al respecto.

Neuer volverá a "ver y analizar seguramente muchas fotos y vídeos" del conjunto madridista de cara a su preparación, lo que incluye posibles penaltis, y aclaró que no deben dejarse intimidar por el aura que rodea a su rival en esta competición. "Si eres profesional también vives el aquí y el ahora. Jugamos contra este Real Madrid que sin duda ha demostrado su capacidad, sobre todo en el pasado y, por eso, en un buen día, siempre pueden ganar a cualquier equipo del mundo.

"Lo sabemos, pero tenemos confianza. Conseguimos un buen resultado en el Bernabéu y jugamos contra este equipo. Sin duda, es una ventaja para nosotros jugar el partido de vuelta aquí en casa, pero tenemos que rendir al máximo y darlo todo en la cancha", agregó, lamentando que no pueda estar tampoco el guardameta belga Thibaut Courtois "en un partido tan importante" y que no cree que se pueda decir que haya en la actualidad o haya existido uno portero que "se pueda decir que es el mejor del mundo".

También sabe del peligro extra que puede ser que para el Real Madrid la Champions sea lo único que pueda ganar este año tras quedarse a nueve puntos del FC Barcelona en LaLiga EA Sports. "Nosotros también hemos estado en una situación similar y eso es muy duro y muy difícil, sobre todo para un club como el Real Madrid. Lo hemos vivido en carne propia aquí en el Bayern y cuando estás contra las cuerdas, a veces puedes mover montañas", comentó.

"Pero no quiero ponerme en el lugar del Real Madrid; quiero centrarme en nuestra situación actual. Estamos en racha, las cosas van bien, competimos en todas las competiciones, estamos metidos en la lucha y tenemos nuestro destino en nuestras manos", expresó el alemán.

Finalmente, Neuer, de 40 años, se refirió a su retirada, la cual "no dependerá" de los títulos que puedan ganar. "Todavía no he tomado una decisión personal, creo que no tardaré mucho en armarme de valor y tomarla. Y luego, por supuesto, habrá conversaciones con el club", sentenció.