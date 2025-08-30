Newcastle, Marsella y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

Archivo - Imagen del trofeo de la Liga de Campeones antes de la final entre el PSG y el Inter de Milán- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Athletic recibirá al Arsenal en uno de los partidos que abrirán la competición el 16 de septiembre y el Villarreal visitará al Tottenham

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -



El Newcastle United, el Olympique de Marsella, el Liverpool FC, el Arsenal FC y el Tottenham serán los rivales del estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 25-26 del FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF, respectivamente, según confirmó este sábado la UEFA.

El conjunto vizcaíno será el que primero empiece, en la visita a San Mamés de los de Mikel Arteta, el martes 16 de septiembre y en uno de los dos partidos que serán a las 18.45 horas. Ese mismo día, el 15 veces campeón de Europa jugará en el Santiago Bernabéu ante el equipo marsellés y el 'Submarino Amarillo' visitará al campeón de la Liga Europa, ambos a las 21.00.

El miércoles 17 será el turno de los de Diego Pablo Simeone, que se desplazarán a Anfield (21.00) para enfrentarse al campeón de la Premier League, mientras que para el jueves 18 quedará el equipo de Hansi Flick, que visitará en esa misma franja horaria a las 'Urracas' y jugará a domicilio la primera jornada como había solicitado a la UEFA para ganar tiempo de cara a decidir el estadio en el que va a jugar la competición.

El FC Barcelona tendrá un inicio duro ya que tras la visita al Newcastle, recibirá el 1 de octubre al Paris Saint-Germain francés, actual campeón de Europa. Luego, jugará en casa ante el Olympiacos griego (21 de octubre) y tendrá dos salidas seguidas, al Brujas belga (5 de noviembre) y al Chelsea FC inglés (25), su otro gran rival en el grupo y actual campeón del Mundial de Clubes.

Los blaugranas cerrarán (9 de diciembre) el 2025 en casa ante el Eintracht alemán, mientras que acabarán la fase de liga visitando al Slavia Praga checo y recibiendo al Copenhague danés el 21 y el 28 de enero, respectivamente.

En cuanto, al Real Madrid, tras recibir al Olympique, tendrá que afrontar el largo desplazamiento a Almaty para jugar el 30 de septiembre ante el Kairat kazajo a las 18.45 horas. En octubre tendrá la visita de la Juventus italiana (22) y en noviembre se medirá a domicilio al Liverpool inglés (4) y al Olympiacos (26).

El conjunto que entrena Xabi Alonso cerrará el 2025 europeo con el duelo en casa ante el Manchester City inglés (10 diciembre) y su final en enero será como local ante el AS Monaco (20) y en Lisboa ante el Benfica SL portugués (28).

El Atlético, tras arrancar en Anfield, recibirá en el Riyadh Air Metropolitano al Eintracht Frankfurt alemán el 30 de septiembre, y en octubre tendrá su otra salida más complicada de esta fase, al Emirates Stadium del Arsenal FC (21).

En noviembre, dos partidos seguidos en casa ante el Union Saint-Gilloise belga (4) y el Inter italiano (26) para acabar 2025 con la visita al PSV neerlandés (9 de diciembre). El viaje a Estambul para jugar ante el Galatasaray turco y la visita del Bodo/Glimt noruego cerrarán su fase de liga los días 21 y 28 de enero respectivamente.

El Villarreal CF, tras su estreno ante los Spurs, se medirá el 1 y el 21 de octubre en La Cerámica a la Juventus y al Manchester City, mientras que en noviembre tendrá dos salidas seguidas al Pafos FC chipriota (5) y el Borussia Dortmund alemán (25). El Copenhague danés y el Ajax neerlandés, en casa el 10 de diciembre y el 20 de enero, y la visita al Bayer Leverkusen alemán el 28 de enero completan su calendario.

Finalmente, el Athletic Club se desplazará al Signal Iduna Park tras recibir al Arsenal para jugar el 1 de octubre ante el Dortmund y luego se medirá al Qarabag azerbaiyano, en San Mamés el 22 de octubre, antes de dos visitas seguidas en noviembre al Newcastle (5) y al Slavia (25). El cierre europeo de 2025 será a lo grande, con la visita del PSG a 'La Catedral' el 10 de diciembre, y los dos últimos partidos serán ante el Atalanta italiano, a domicilio, y ante el Sporting de Portugal, en Bilbao, el 21 y 28 de enero.

--CALENDARIO DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA.

FC BARCELONA.

18/09 21:00: Newcastle United FC (F).

01/10 21:00: Paris Saint-Germain (C).

21/10 18:45: Olympiacos FC (C).

05/11 21:00: Club Brujas KV (F).

25/11 21:00: Chelsea FC (F).

09/12 21:00: Eintracht Frankfurt (C).

21/01 21:00: SK Slavia Praga (F).

28/01 21:00: FC Copenhagen (C).

REAL MADRID.

16/09 21:00: Olympique de Marseille (C).

30/09 18:45: FC Kairat Almaty (F).

22/10 21:00: Juventus (C).

04/11 21:00: Liverpool FC (F).

26/11 21:00: Olympiacos FC (F).

10/12 21:00: Manchester City (C).

20/01 21:00: AS Monaco (C).

28/02 21:00: SL Benfica (F).

ATLÉTICO DE MADRID.

17/09 21:00: Liverpool FC (F).

30/09 21:00: Eintracht Frankfurt (C).

21/10 21:00: Arsenal FC (F).

04/11 21:00: Union Saint-Gilloise (C).

26/11 21:00: Inter de Milán (C).

09/12 21:00: PSV Eindhoven (F).

21/01 18:45: Galatasaray AS (F).

28/01 21:00: FK Bodo/Glimt (C).

ATHLETIC CLUB.

16/09 18:45: Arsenal FC (C).

01/10 21:00: Borussia Dortmund (F).

22/10 18:45: Qarabag FK (C).

05/11 21:00: Newcastle United FC (F).

25/11 21:00: SK Slavia Praga (F).

10/12 21:00: Paris Saint-Germain (C).

21/01 21:00: Atalanta BC (F).

28/01 21:00: Sporting de Portugal (C).

VILLARREAL CF.



16/09 21:00: Tottenham Hotspur (F).

01/10 21:00: Juventus (C).

21/10 21:00: Manchester City (C).

05/11 18:45: Pafos FC (F).

25/11 21:00: Borussia Dortmund (F).

10/12 18:45: FC Copenhagen (C).

20/01 21:00: AFC Ajax (C).

28/01 21:00: Bayer 04 Leverkusen (F).