El Newcastle presentará una queja a UEFA por el "trato inaceptable" hacia sus aficionados en Marsella

El jugador del Newcastle Harvey Barnes, ante el Olympique de Marsella. - Christophe Simon/AFP/dpa

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Newcastle presentará una queja formal ante la UEFA por el "trato inaceptable" que recibieron sus aficionados tras la derrota por 2-1 frente al Marsella en el Stade Vélodrome, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26.

"Plantearemos formalmente nuestras preocupaciones a la UEFA, al Olympique de Marsella y a la policía francesa en relación al trato inaceptable de la policía hacia nuestros aficionados en el Stade Vélodrome tras el partido de la Champions League del martes", rezó un comunicado del club.

El conjunto inglés relató que, tras el pitido final, sus aficionados tuvieron que permanecer en el estadio durante un período de hasta una hora siguiendo instrucciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad al salir del estadio. "A pesar del decepcionante resultado, nuestros aficionados se mostraron de buen ánimo y esperaron con paciencia y sin incidentes", expresaron.

"Una vez liberado el primer grupo de aficionados, la policía comenzó a usar fuerza innecesaria y desproporcionada para impedir que el resto de nuestros aficionados avanzara. Esto se hizo mediante una combinación de gas pimienta, porras y escudos, y numerosos aficionados fueron agredidos indiscriminadamente por la policía", defendió el comunicado.

El club denunció que sus aficionados "estaban visiblemente angustiados", sobre todo, en la zona del vestíbulo superior del sector visitante, "donde el aplastamiento se hizo evidente". "Los aficionados que abandonaban el estadio compartieron con razón su angustia, frustración y enojo con nuestro personal, y posteriormente hemos recibido informes profundamente preocupantes de los seguidores que estaban presentes", agregó la entidad inglesa.

"Pediremos a la UEFA, al Olympique de Marsella y a las autoridades locales que investiguen formalmente este asunto para garantizar que se aprendan las lecciones y que este comportamiento no se repita. Continuamos en contacto con la Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido (UKFPU) mientras reunimos pruebas en nombre de nuestros seguidores", confirmó el Newcastle.