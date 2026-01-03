Niclas Füllkrug, cedido al AC Milan con opción de compra

Archivo - Niclas Füllkrug, con la selección alemana. - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El AC Milan ha anunciado la incorporación del delantero alemán Niclas Füllkrug, de 32 años y procedente del West Ham United, en calidad de préstamo y "con opción de compra" al final de esta temporada, durante la cual lucirá el número 9 en su indumentaria 'rossonera'.

Así lo indicó este viernes el club milanés en su página web. Nacido el 9 de febrero de 1993 en Hannover (Alemania), Füllkrug se formó en la cantera del Werder Bremen y luego jugó en el Greuther Fürth, el FC Nürnberg y el Hannover 96 antes de regresar al Werder Bremen en 2019.

"En el verano de 2023, fichó por el Borussia Dortmund, donde disputó 42 partidos y marcó 15 goles en una sola temporada, tres de ellos en la Champions League, competición en la que también fue titular en la final contra el Real Madrid", destacó el Milan en su nota de prensa.

"Tras su paso por el Borussia, dio el salto a la Premier League y fichó por el West Ham United. En noviembre de 2022, Füllkrug fue convocado por primera vez con la selección absoluta y fue incluido en la convocatoria de Alemania para el Mundial de Catar", concluyó el texto.