Nico González: "¿Por qué no soñar, si no cuesta nada?"

1082109.1.260.149.20260427202708 El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Nico González, en un partido de LaLiga EA Sports. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MAJADAHONDA (MADRID), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Nico González se preguntó este lunes que "por qué no soñar" con la posibilidad de levantar la Liga de Campeones esta temporada, "si no cuesta nada", aunque trabajando con "humildad" para lograr eliminar al Arsenal FC en las semifinales europeas que comienzan este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano.

"Es lindo soñar por qué no pensar en eso. Nosotros somos un grupo que pensamos siempre en positivo. No he encontrado hasta el día de hoy un grupo tan sano tan bueno como el que encontré aquí en el Atlético de Madrid. Son momentos que se disfrutan y estamos todos con esas ganas, ese entusiasmo, ese sueño porque es un sueño y por qué no soñar, si no cuesta nada", afirmó el argentino durante el 'Media Day' organizado este lunes por el club previo a la semifinal de la Champions ante el Arsenal FC.

Nico González quiso "pensar en positivo" y no ver el final por perder la Copa del Rey MAPFRE. "Estamos más unidos que nunca, mantenemos esa calma, esa unión que manejamos dentro del campo y eso se disfruta. Ahora estamos enfocados y muy mentalizados en lo que va a ser el partido del miércoles, pero con tranquilidad", reconoció.

"Un jugador de fútbol no sé si siente la presión, la tiene que sentir un doctor porque es el que controla una vida y que juega con eso. Yo disfruto dentro del campo, tenemos que mantener la calma, demostrar lo que venimos demostrando hasta el día de hoy que nos llevó hasta esta posición de afrontar esta clase de partidos, se trata de eso", reflexionó.

De ese duro revés al no levantar la Copa del Rey, el argentino admitió que han aprendido "cosas nuevas". "Obviamente que duele, pero está el día a día para seguir afrontando. El grupo está muy fuerte, muy unido y lo venimos demostrando partido a partido. Estamos tranquilos pensando en el partido del miércoles, nuestras armas son la humildad y el trabajo que hicimos hasta el día de hoy, que fue lo que nos trajo hasta la semifinal de Champions", incidió.

"Vamos paso a paso. No podemos pensar en el tercer partido (una hipotética final), hay que pensar primero en el miércoles y mantener esa humildad que nos trajo hasta aquí porque lo que hemos hecho tal vez algunos dirán que fue poco, pero no fue poco. Fue duro este camino. Llegar hasta aquí es algo lindo entonces hay que dejar la piel en estos 180 minutos", apuntó.

Finalmente, González evitó hablar por su futuro en la entidad madrileña. "No lo pienso, disfruto el día. Desde que llegue aquí, me encontré con un grupo hermoso y hoy mi cabeza está tranquila. Intento disfrutar en el vestuario, en cada partido que me toque jugar de la posición que me toque para ayudar al grupo y enfocarme en eso, en las cosas positivas que es lo que al final suman", zanjó.