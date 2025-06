Nico Williams: "Ojalá Lamine gane el Balón de Oro"

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Nico Williams valoró la pegada (5-4) de este jueves contra Francia en la semifinal de la Liga de Naciones, con un doblete de un Lamine Yamal a quien desea que "gane el Balón de Oro".

"Ha sido un partido muy difícil. Ambas selecciones somos muy buenas, pero hemos pasado nosotros a la final y eso es lo importante", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de un partido que se complicó con 5-1.

Nico, autor de uno de los goles, destacó su conexión con Mikel Oyarzabal y el gran acierto de España a pesar de terminar sufriendo. "Tenemos un gran equipo. Ofensivamente nos viene muy bien sumar goles y asistencias. Estamos a un nivel muy alto tanto Lamine, como yo, como Oyarzabal y todos los demás compañeros", afirmó.

"Venía hablando con Mikel antes del partido sobre esas situaciones y me ha dicho que esté pegadito a él, que cuando pudiera me iba a poner a correr. Es muy inteligente, me ha visto muy bien y solo he tenido que rematar", añadió.

Por último, el jugador del Athletic Club fue preguntado por el papel de su amigo Lamine. "Que siga trabajando con la misma humildad que ha hecho siempre y ojalá gané el Balón de Oro", terminó.