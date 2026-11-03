Niko Kovac: "Pellegrini no solo es un gran entrenador por su experiencia, es un caballero"

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac - Fabian Strauch/dpa

DORTMUND (ALEMANIA), 3 Nov. (dpa/EP) -

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha asegurado este martes que el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, no solo es un "gran entrenador" por su experiencia, sino porque lo considera un "auténtico caballero", al tiempo que ha expresado su admiración por ver al preparador chileno seguir dirigiendo al máximo nivel en la banda a sus 73 años en la previa del enfrentamiento de la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"No solo es un gran entrenador por su enorme experiencia, su enorme bagaje de experiencia, sino porque también lo considero un caballero. Creo que la forma en que entrena y su comportamiento en la banda me demuestran que este hombre tiene un carácter muy tranquilo y es alguien realmente muy, muy agradable, por lo que seguir al pie de la banda a los 73 años es todo un logro y estoy deseando conocerlo en persona mañana", ha declarado Kovac en rueda de prensa.

El técnico del conjunto alemán, cuyo equipo llega a esta cita tras empatar frente al Bayern de Múnich (2-2) en la Bundesliga, ha querido destacar además la marcada identidad de juego que el técnico sudamericano imprime siempre a sus plantillas a través de la posesión del balón.

"Es sudamericano y sabe exactamente lo que necesitan sus equipos, que tienen que jugar al fútbol y así lo hacen, algo que no solo ocurre ahora en el Betis, sino que también se vio en el Málaga y en el Manchester City, por lo que mañana nos enfrentaremos a un rival muy seguro con la pelota, que sin duda intentará hacernos correr", ha analizado.

El conjunto bético afronta este choque europeo en Dortmund en una posición destacada de la tabla tras haber sumado un pleno de tres victorias en las primeras tres jornadas de esta Fase Liga, mientras que el Borussia Dortmund firma un balance de dos triunfos y una derrota hasta la fecha en la máxima competición continental.