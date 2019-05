Las notas de los equipos de LaLiga Santander

Publicado 21/05/2019 12:08:04 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una vez acabada la temporada 2018-19, es el momento de poner las notas a los 20 equipos participantes y repartir los sobresalientes, los notables, pero también los suspensos. Estas son las que creemos que han lograda cada uno.

1. FC Barcelona. Sobresaliente. No se puede poner una nota mejor al campeón. Los azulgranas, pese a que no lograron alcanzar un nivel excelso en su juego, fueron los más regulares y no fallaron en las citas claves. Sólo tres derrotas (Leganés, Betis y Celta).

2. Atlético de Madrid. Notable. Aunque se esperaba quizá algo más del conjunto rojiblanco por sus refuerzos, fue el único que le aguantó algo el pulso al Barça antes de despedirse con su derrota en el Camp Nou y se merece una nota alta.

3. Real Madrid. Suspenso. Por segunda temporada consecutiva, el equipo madridista raya a un nivel flojo por el torneo de la regularidad. 12 derrotas, a 19 puntos del campeón y tres técnicos durante la temporada le condenan al suspenso.

4. Valencia. Notable. El equipo 'che' podría haber tenido el sobresaliente, pero tardó en despertar y su sólida segunda vuelta le permitió alcanzar la 'Champions', un objetivo que sólo agarró en las dos últimas jornadas y que llegó a tener muy lejos. Esos 16 empates pesaron mucho.

5. Getafe. Sobresaliente. Creemos que el otro equipo que merece la máxima nota en esta temporada es el conjunto 'azulón', aunque ya el año pasado había avisado de su competitividad. Sin grandes figuras en sus filas, José Bordalás estuvo cerca de llevar al equipo a la 'Champions', un sueño que perdió en la penúltima jornada.

6. Sevilla. Bien. El equipo hispalense logró salvar su presencia en competición europea en una temporada un tanto compleja donde llegó a codearse con los 'grandes' antes de sufrir un serio bajón, aunque también hay que tener en cuenta que jugó desde finales de julio.

7. Espanyol. Notable. El conjunto catalán vuelve a Europa doce años después gracias a su regular final de temporada, que le permitió remontar después de no perder en los últimos nueve partidos y de ganar los tres últimos, a lomos del goleador Borja Iglesias.

8. Athletic Club. Bien. Los 'Leones' se quedaron a las puertas de Europa, después de remontar con la llegada de Gaizka Garitano. El equipo vasco coqueteó con el descenso pero tras destituir a Eduardo Berizzo inició una gran escalada, frustrada por su derrota final en el Sánchez-Pizjuán.

9. Real Sociedad. Aprobado. Los 'txuri-urdines' tampoco alcanzaron esta campaña el objetivo de jugar en competición europea, principalmente por su tremenda irregularidad y para encadenar victorias. Como nota positiva está que fue, aparte del Barça, el único capaz de ganar los dos partidos al Real Madrid.

10. Betis. Suspenso. El conjunto verdiblanco había levantado muchas expectativas tras su brillante anterior campaña, pero en esta, pese a los refuerzos (Lo Celso, Canales o William Carvalho), estuvo lejos de ese nivel y hubo muchas críticas a un Quique Setién que no continuará en el banquillo. Con todo, dejó la meritoria y espectacular victoria en el Camp Nou (3-4).

11. Alavés. Notable. El equipo vitoriano estuvo a un tremendo nivel competitivo durante gran parte de la campaña, pero se vino abajo al final con nueve jornadas sin ganar. Aún así, estuvo peleando por momentos por la cuarta plaza y por Europa y se salvó, su objetivo primordial, con mucha holgura y antelación.

12. Eibar. Bien. Los armeros continuarán un año más en la élite del fútbol nacional, volviendo a sacar el máximo partido a sus recursos, aunque la igualdad en la tabla les obligó a no relajarse hasta su victoria a falta de cuatro jornadas.

13. Leganés. Notable. Gran temporada del conjunto 'pepinero' en el primer año sin su gran 'arquitecto', Asier Garitano. Pero Mauricio Pellegrino, como hiciera con el Alavés, armó un equipo rocoso y competitivo, sobre todo en Butarque, fortín donde no ha ganado ninguno de los equipos 'Champions' y donde cayó el Barça.

14. Villarreal. Suspenso. Habitual de los puestos altos en las últimas campañas, el 'Submarino' sufrió lo indecible para salvarse, llegando incluso a volver a contratar a un Javi Calleja al que había destituido en diciembre.

15. Levante. Aprobado. Los 'granotas' volvieron a tener que trabajar hasta el final para permanecer un año más en LaLiga Santander tras sobreponerse al final de una racha de nueve jornadas sin ganar y con plena confianza en Paco López.

16. Valladolid. Bien. Meritorio ha sido también el año del Pucela en Primera, con uno de los presupuestos más bajos y con la llegada como máximo accionista de Ronaldo Nazario, pero su trabajo tuvo el premio de la permanencia y fue el único de los ascendidos que se queda.

17. Celta. Suspenso. El equipo gallego comenzó bien, con 7 de 9 puntos posibles y ganando al Atlético, pero a partir de ahí se desinfló y su continuidad en LaLiga Santander peligró. Necesitó tres técnicos y Fran Escribá se quedó el mérito de una salvación que necesitó del mejor Iago Aspas.

18. Girona. Suspenso. No pudo mantenerse el equipo catalán en Primera tras su segunda campaña y después de haberse movido con comodidad en la temporada de su debut. Eusebio Sacristán no pudo dar continuidad al trabajo de Pablo Machín y nueve derrotas en sus diez últimos partidos le condenaron.

19. Huesca. Suspenso. El conjunto oscense no pudo sobrevivir a su histórico debut, pero dos victorias en sus primeros 19 partidos le condenaron a una remontada casi imposible, pero con la que llegó a soñar.

20. Rayo Vallecano. Suspenso. Tampoco logró el objetivo de mantenerse el campeón de LaLiga 1/2/3, lastrado igualmente por su flojo inicio y, sobre todo, por su debilidad a domicilio. No fue capaz de dar continuidad a su mejor momento del año con 13 de 15 puntos y el retorno de Paco Jémez no le sirvió.