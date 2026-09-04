El Nou Mestalla inicia el izado de la estructura principal de su futura cubierta. - VALENCIA CF

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Nou Mestalla "afronta una de las etapas más decisivas de su construcción", según ha indicado el Valencia CF en una nota de prensa, debido al inicio del "izado de la estructura principal de la futura cubierta" del estadio "en una de las operaciones de ingeniería más complejas del proyecto".

"Este avance representa un paso fundamental dentro del desarrollo de las obras, ya que supone el tránsito desde una fase de montaje provisional, realizada a nivel del terreno de juego, hasta la configuración estructural definitiva diseñada para la cubierta", añadió este viernes la entidad 'che' en su comunicado 'online'.

"La operación contempla la elevación coordinada, conexión y fijación de la red de cables al anillo de compresión que rodea el estadio. El sistema estructural está integrado por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles, así como diversos componentes de refuerzo que serán izados de forma simultánea hasta alcanzar su posición final", subrayó el texto.

"Para ejecutar esta maniobra se empleará tecnología de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, garantizando el control permanente de la geometría de la estructura y del reparto de cargas durante todo el proceso", agregó la nota.

Luego ese texto aclaró que los trabajos se harán de forma "progresiva a lo largo de las próximas semanas". "Entre las actuaciones previstas figuran la elevación de los cables radiales, la incorporación secuencial de las péndolas, el montaje de los puntales estructurales y el tensado final de los elementos que aportarán estabilidad y rigidez al conjunto", apostilló el Valencia en su comunicado.

"La puesta en marcha del también conocido como 'Big Lift' marca el inicio de una nueva fase constructiva en el Nou Mestalla. Una vez completada esta operación, el proyecto continuará con la instalación de la estructura secundaria de cubierta, las pasarelas técnicas y, posteriormente, con el montaje de los arcos y de la membrana exterior que definirá la imagen final del estadio", recalcó la nota de prensa.

"Con este nuevo hito, las obras siguen avanzando hacia la culminación de uno de los elementos más representativos del futuro Nou Mestalla: una cubierta de gran complejidad técnica concebida para ofrecer mayor confort a los espectadores y dotar al estadio de una identidad arquitectónica singular", sentenció el club 'che' en su texto.