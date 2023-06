La 'nueva' España de Rodri y De la Fuente

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

España se proclamó el pasado domingo campeona de la UEFA Nations League tras derrotar en la tanda de penaltis (5-4) a la selección croata, gracias a los dos penaltis detenidos por Unai Simón y el gol de Dani Carvajal en el lanzamiento decisivo, en un partido en el que ninguno de los combinados fue capaz de abrir el marcador en los 120 minutos de juego disputados.

11 años ha tenido que esperar España para poder celebrar un título de la Selección. La Roja no tocaba metal desde la Eurocopa 2012, Ha tenido que ser la Liga de Naciones 2023, con Luis de la Fuente en el banquillo y con Rodri como jefe sobre el campo el torneo que devuelva el éxito a España.

Una España que, como la de Aragonés y Del Bosque hiciera con Xavi, juega al ritmo que impone Rodri. El centrocampista madrileño está viviendo el mejor momento de su carrera. Esta temporada lo ha ganado todo con el City (Premier League, FA Cup y Champions League) y ahora acaba de levantar su primer título con la Selección. Además, el canterano del Atlético ha sido protagonista de todos los éxitos. En la Champions League, fue elegido el mejor jugador de la final, además del mejor de la competición, y de igual manera ha ocurrido en la Liga de Naciones, donde ha sido el MVP de los dos partidos de la Final Four y el mejor de la competición.

Galardones individuales que, por supuesto, están sustentados por unos datos estadísticos a la altura de los mejores mediocentros de la historia. Rodri ha sido el jugador que más pases ha completado en la Final Four (184) siendo además el jugador con mayor precisión en sus envíos (94%), habiendo errado tan solo 12 de los 196 pases que ha intentado. El del City ha sido también el tercer jugador con más balones recuperados (17) tan solo por detrás de Modric (20) y Sutalo (19), y a pesar de no ser delantero, tan solo Morata (9) ha rematado más veces Rodri (8).

Pero la clave del triunfo de España no ha sido tan solo Rodri. Luis de la Fuente ha modificado ligeramente el innegociable estilo del 'tiki-taka'. España continúa siendo dominadora de los partidos, pero ahora es más vertical. El combinado de Luis de la Fuente ha promediado en esta Final Four 6,2 pases por posesión, por los 8,3 de media de la España de Luis Enrique en el Mundial de Catar. Verticalidad que se traduce en menos posesión de balón, 62% en la Final Four por el 76% del Mundial, más remates (19 por partido en la Final Four por los 12 del Mundial) y mayor rapidez a la hora de finalizar la jugada, pasando de un tiro cada 76 pases en Qatar 22 a uno cada 33 pases en las finales de la Liga de Naciones.

Una variación del estilo que ha traído consigo una modificación en el esquema. España ha pasado del 4-3-3 de Luis Enrique al 4-2-3-1 de De la Fuente. España ha vuelto, como ocurrió en el Mundial de Sudáfrica, al doble pivote, ganando en equilibrio y protegiendo la figura del pivote defensivo. Eso sí, a cambio de renuncia a una mayor capacidad de creación y movilidad de los interiores, que hace que cobre una mayor importancia la figura del media punta.

Pequeñas variaciones y muchas coincidencias entre la España de Luis Enrique y la de De la Fuente que hablan de la riqueza táctica que posee el fútbol actual. Habrá que esperar y dar más tiempo (De la Fuente solo ha dirigido 4 partidos) para ver si la idea del nuevo seleccionador cala y perdura en el tiempo, o sí por el contrario, la vuelta de jugadores como Pedri, la asemejan más a la de Catar.