Oblak, Barrios y Mendoza, bajas en el Atlético para viajar a Londres en Champions

Jan Oblak, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno Jan Oblak y los centrocampistas españoles Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza son las bajas del Atlético de Madrid para viajar a Londres, donde se enfrentan este miércoles al Tottenham en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, con el 5-2 a favor de la ida.

Según informó el club, estos tres futbolistas no viajan a Londres al no recuperarse de sus lesiones. Barrios sufre una problema muscular, mientras que Mendoza arrastra un esguince de tobillo. El guardameta fue el último en añadirse a esta lista tras finalizar la sesión de entrenamiento del pasado viernes con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, se le diagnosticó una distensión muscular.

Así, la convocatoria la integran los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; y los delanteros Giuliano Simeone, Nico González, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.