Oblak: "Es un enero complicado, pero en fútbol todos los meses son bastante intensos"

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, no esconde que les espera un mes de enero "complicado" con la disputa de muchos partidos ya que la Copa del Rey y la Supercopa de España se añaden a una LaLiga EA Sports, que reanudarán este miércoles con una complicada visita a un Girona que está "en un momento increíble".

"Es un enero complicado, pero en el fútbol yo creo que todos los meses son bastantes intensos y en los que solemos jugar cada tres días, así que estamos acostumbrados a eso", señaló Oblak tras ser elegido por los aficionados del conjunto rojiblanco como el 'Jugador Cinco Estrellas' de diciembre, premio que entrega 'Mahou'.

El primer reto del 2024 será este miércoles en Montilivi ante el Girona, empatado a puntos con el líder Real Madrid. "Nos espera un partido difícil contra el Girona, que está muy bien este año, que juega un fútbol muy bueno y la verdad que están casi perfectos", subrayó.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que está en un momento increíble y ante el que vamos a tener que dejarnos todo en el campo, hacerlo lo mejor que podamos. Vamos a querer ganar este partido", añadió el guardameta colchonero.

A nivel de balance, Oblak opina que el recién acabado 2023 "ha sido bastante bueno". "Si lo miramos solo desde enero hasta el día de hoy, hemos ganado muchos partidos, también hemos perdido algunos, pero creo que pocos. La verdad es que lo hemos hecho muy bien", consideró.

"Tuve un momento en el año que no fue muy bueno para mí, con la lesión, pero me he recuperado, así que estoy muy feliz de poder estar otra vez en el campo y ayudar a mis compañeros. Al 2024 le pido salud y nada más porque si hay salud, todo va a estar perfecto porque al final es lo que más importa", sentenció el esloveno.