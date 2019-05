Oblak sufre una distensión muscular y ya no jugará hasta la próxima temporada

Publicado 17/05/2019 11:41:49 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, sufre una leve distensión en la musculatura aductora del muslo izquierdo que le impedirá jugar este sábado frente al Levante.

"Jan Oblak no se ejercitó junto al resto del grupo en sesión del viernes que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Wanda. El guardameta esloveno no participó en el entrenamiento del viernes y no lo hará en el partido ante el Levante por precaución debido a una leve distensión en la musculatura aductora del muslo izquierdo", anunció el Atlético en un parte médico.

La baja del guardameta para Valencia se une a las de los lesionados Savic, Kalinic y Giménez y de los sancionados Diego Costa, Saúl Ñíguez y Álvaro Morata. En principio, será Antonio Adán quien ocupe la portería ante el Levante en el último partido oficial de la temporada para el equipo rojiblanco.