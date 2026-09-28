El Observatorio del Deporte Femenino y FASFE elaborarán un estudio sobre la afición del fútbol femenino

Archivo - El FC Barcelona celebra un gol en las semifinales de la Liga de Campeones 2025-26 contra el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Deporte Femenino (ODF) y FASFE-Accionistas y Socios del Fútbol Español se han unido para elaborar un informe sobre la realidad, las necesidades y los hábitos de desplazamiento de la afición en el fútbol femenino español, cuyas conclusiones se presentarán en enero de 2027.

El proyecto abordará de forma integral tanto el panorama de las competiciones domésticas como la preparación y acompañamiento de la hinchada de la selección española en el Mundial de Brasil 2027. La relevancia de este estudio radica en la oportunidad histórica que afronta el fútbol femenino para estructurar un modelo social sólido que ponga a la afición en el centro de las decisiones.

Su crecimiento y sostenibilidad depende directamente del aumento de aficionados y aficionadas que acudan a ver partidos de manera presencial, sin olvidar la importancia del crecimiento de las audiencias de televisión.

El proyecto recogerá la voz directa de las aficionadas y aficionados a través de una encuesta masiva a nivel estatal, complementada con una serie de entrevistas en profundidad a responsables de los distintos estamentos del fútbol femenino español y representantes de organizaciones de hinchas tanto nacionales como internacionales.

Con esta iniciativa, ambas entidades ofrecerán a los organismos reguladores una herramienta de trabajo rigurosa y fundamentada en la base social del fútbol, orientada a construir canales estables de diálogo y participación a largo plazo.

Esta colaboración pretende aunar el rigor del Observatorio del Deporte Femenino y la experiencia de FASFE como organización democrática e independiente que agrupa a asociaciones de aficionados, peñas y accionistas de clubes de toda España.