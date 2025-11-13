Old Spice, nuevo patrocinador de una selección que "huele a campeona"

Ferran Torres, Mariana De Carli, vicepresidenta de Belleza para Iberia en P&G, Aitor Karanka, director deportivo de la selección y Marcos Llorente, en un acto de Old Spice. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de higiene personal Old Spice se ha convertido este martes en nuevo patrocinador oficial de la selección española absoluta de fútbol, una alianza alineada con la ambición del equipo nacional, que aspira a lograr su segunda estrella en la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Un acto de presentación que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y que contó con la presencia del director deportivo de la RFEF, Aitor Karanka; la vicepresidenta comercial leader de P&G Beauty Iberia, Mariana de Carli; y los jugadores internacionales españoles Ferran Torres y Marcos Llorente.

Mariana de Carli afirmo que si no puedes jugar como ellos, al menos "van a oler como ellos". "Así como el miedo de lo potente se huele a leguas, la confianza también se huele. Y la confianza de la selección huele a Old Spice, y huele a campeón. Con casi 90 años, Old Spice es una marca icónica de desodorantes, y durante todo este tiempo hemos inspirado a generaciones de hombres a sacar su mejor versión con actitud, confianza y muy buen humor", añadió.

Por su parte, Karanka destacó que se trata de otra alianza en la "misma línea de la casa" con "objetivos de éxito". "España es una selección que huele a campeón. Aquí tenemos dos de ellos (Ferran Torres y Marcos Llorente) que son los que nos representan y nos hacen sentir esta selección. Esperemos que dentro de poco podamos oler más a campeón todavía", subrayó.