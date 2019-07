Olmo: "Siempre es bonito pensar que puedes volver a tu país"

Publicado 01/07/2019 16:14:34 CET

El delantero de la selección española sub-21 Dani Olmo, flamante campeón de Europa de la categoría, ha explicado que este título le permite zanjar "un año muy bueno a nivel colectivo e individual" y ha reconocido que "siempre es bonito pensar" en una posible vuelta al fútbol español.

"Hemos sabido sufrir y hemos merecido este triunfo. Ha sido un título muy importante y un año muy bueno a nivel colectivo e individual. Estoy muy contento de cómo ha acabado la temporada y ya se verá lo que pasa. Siempre es bonito pensar que puedes volver a tu país", apuntó Olmo ante la prensa tras el recibimiento brindado a la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El catalán recordó que él se fue "muy joven" de la cantera del Barcelona, concretamente hace cinco temporadas rumbo al Dinamo de Zagreb donde ahora, a sus 21 años, está plenamente consolidado como un jugador clave del primer equipo.

"El Dinamo me dio la oportunidad de jugar con el primer equipo desde muy joven y mejoré mucho no solo a mejor deportivo, también a nivel personal porque me ayudó a madurar mucho más rápido. Estoy muy contento de la decisión que tomé y estoy aquí por el trabajo que hice en el Dinamo. Ahora tengo que seguir trabajando para lo que está por llegar", dijo.