Ona Batlle: "Tengo mucho camino por delante aún para ser mejor y seguir creciendo"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la selección española Ona Batlle admite que está "mejor que nunca" a nivel deportivo, enriquecida por su paso por Inglaterra que le mejoró en lo "físico" y en "la verticalidad", pero también que le queda "todavía mucho camino por delante para ser mejor", mientras que tiene claro que, aunque se avecina un calendario muy cargado y con poco descanso, trae consigo "lo más motivante".

"Ya me lo preguntaron una vez, siento que sí, que estoy mejor que nunca, pero también quiero pensar que tampoco es mi 'pico', que al final tengo mucho camino por delante aún para ser mejor y para seguir creciendo. No creo que sea mi 'pico', pero estoy mejor que nunca", admitió Ona Batlle en una entrevista a Europa Press durante la concentración de la selección española.

Con tan sólo 24 años, la catalana ya tenido un amplio recorrido en el fútbol, pasando también por el Madrid CFF, el Levante UD y el Manchester United. "Sí, he estado en diferentes países, he vivido ya campeonatos, partidos importantes de competición, y creo que lo más importante es aprender de todo lo que vives para poder ir creciendo", indicó.

Ahora, tras tres años en Inglaterra y en el Manchester United, ha retornado al FC Barcelona, donde se formó y donde reconoce que n esperaba haberse asentado tan rápido y "haber tenido tantos minutos" y haberse "sentido lo bien" que se ha visto. "También es verdad que todo lo de mi entorno me ayuda a estar como estoy", advirtió la internacional.

Y en su club, donde está jugando más en la izquierda, tiene dura competencia en jugadoras como Lucy Bronze o la recién recuperada Fridolina Rolfö. "Creo que la competencia, sobre todo también interna, hace que saques lo mejor de ti en los entrenos y diariamente para poder competir a tu mejor ritmo", puntualizó la blaugrana.

Además, ha regresado tras evolucionar en su paso por la Superliga inglesa, "sobre todo, a nivel físico" y en dotar a su juego de "esta verticalidad o estas ganas de ir hacia adelante tan rápido". "Eso me lo ha cambiado el Manchester United, también era un poco de lo que se trataba o a lo que jugábamos en el United. La combinación ahora del toque con la velocidad y la verticalidad creo que también es algo que me caracteriza y es algo que no quiero perder, porque es diferencial", subrayó Ona Batlle.

Ahora, le toca volver a concentrarse con la selección, donde se ha hecho la 'dueña' del lateral derecho, y después de otro título, la Liga de Naciones, el segundo en seis meses tras el histórico del Mundial y que lo que provoca principalmente es que aumente su ambición de ganar más cosas.

"Nos gusta mucho competir, el exigirnos para dar el cien por cien para seguir ganando. Con todas las compañeras que jugamos siempre buscamos esos detalles para poder exigirnos y poder competir al máximo para poder seguir ganando", remarcó la de Vilassar de Mar, titular este viernes en la goleada (0-7) ante Bélgica.

En este sentido, "ni mucho menos", notaron un exceso de presión en la pasada 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones por estar en juego principalmente el billete a los Juegos Olímpicos. "Sabíamos a lo que íbamos. Sí que es verdad que cuando jugábamos la final de la Nations contra Francia, que era un equipo al que nunca habíamos batido, era para nosotras una motivación. Creo que nos vemos ahora confiadas y con un gran equipo como para poder ganarle a cualquiera", manifestó la defensa.

"AHORA VIENE LO MÁS MOTIVANTE"

El duelo de este viernes ante Bélgica abrió un tramo de temporada muy cargado y con los seis partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 entre abril y mediados de julio, con la pelea por la Liga de Campeones entre medias con el FC Barcelona, y luego la disputa de los Juegos. "Es verdad que es poco tiempo, pero bueno, al final creo que viene lo más bonito. Competir contra los mejores es siempre lo que más queremos todas las jugadoras de élite. Viene lo más motivante", confesó.

Batlle se refirió también a lo especial que sería ganar una medalla olímpica. "Los Juegos son algo superbonito, no sólo para futbolistas, como deportista, es algo que creo que muy pocas veces tienes el privilegio de poder alcanzar. Lo vamos a dar todo", resaltó la jugadora del FC Barcelona.

La catalana no esconde que España tiene mucho poderío en las categorías inferiores y que cuenta con "una grandísima generación" actualmente en la Absoluta, pero sin olvidar la importancia de "la mezcla con la veteranía". Pero, sobre todo, apunta al "cambio" en lo físico como clave para que estén llegando los éxitos. "Ahora podemos competir contra otras ligas y otras selecciones que antes nos ganaban sobre todo por el físico, creo que eso también ha influido bastante", reconoció.

"Hay muchísimo talento y se tiene que cuidar porque nosotras somos el principio, pero creo que las generaciones futuras tienen mucho también que aportar", añadió la internacional, que apenas pudo participar del subcampeonato mundial Sub-20 de 2018 porque se lesionó tras el debut. "En ese momento, que era una niña y no sabía dónde iba a parar, sí que me dolió mucho porque no sabía ni si iba a estar en la Absoluta, pero no pienso mucho en el futuro y en el qué pasará, me gusta el día a día, trabajar momento a momento y ya vendrá lo que tenga que venir", expresó.

Otra barrera que parece estar tirando la selección femenina es la de la afluencia de espectadores a sus partidos, con más de 30.000 (32.657) acudiendo a La Cartuja de Sevilla a ver la final ante Francia de la Liga de Naciones. "Es muy bonito jugar con tu selección y tener estadios que estén llenos de gente, hemos conseguido enganchar a la gente y esperemos que se vayan uniendo cada vez más para poder seguir disfrutando y hacerles disfrutar sobre todo", celebró.

Finalmente, sobre la semifinal de la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés, no cree que mida a los dos favoritos al título. "Los cuatro equipos que están en las 'semis' lo son, todos son grandísimos equipos. El Chelsea también tiene una gran plantilla, saben a lo que juegan, creo que será un partido muy bonito de jugar", opinó.