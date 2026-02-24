Once ideal de EP Deportes de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Iago Aspas, autor de los dos goles en el triunfo de los vigueses ante el RCD Mallorca (2-0), el ariete del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, también autor de un doblete en la victoria colchonera ante el RCD Espanyol (4-2), y el centrocampista del FC Barcelona Frenkie De Jong, goleador en el triunfo 'culer' frente al Levante (3-0), lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Odysseas Vlachodimos (Sevilla); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Yuri Berchiche (Athletic Club); Frenkie De Jong (FC Barcelona), Marc Bernal (FC Barcelona), Santi Comesaña (Villarreal); Iago Aspas (RC Celta), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) y Fede Viñas (Oviedo).

Odysseas Vlachodimos (Sevilla)

El guardameta griego del Sevilla fue clave para que su equipo sumara los tres puntos en el Coliseum (0-1). Vlachodimos mantuvo su portería a cero frente al Getafe gracias a sus tres paradas, dos de remates desde el interior del área, con las que evitó 0,7 goles esperados en contra. Además, completó 18 de los 23 pases que intentó.

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

El lateral derecho internacional español del Atlético de Madrid firmó un notable encuentro en la victoria rojiblanca frente al RCD Espanyol (4-2). Llorente asistió en el primer gol de su equipo a Alexander Sorloth, participó en 77 acciones con balón, completó 56 pases, centró tres veces al área y generó dos ocasiones. Además, se impuso en el 100% de los duelos que disputó y recuperó seis balones.

Eric García (FC Barcelona)

El central español del FC Barcelona volvió a destacar en el triunfo de los azulgranas ante el Levante (3-0). Eric García asistió en el primer gol del encuentro a Marc Bernal, participó en 132 acciones con balón, completó 118 pases, generó una ocasión y remató dos veces a portería. Además, despejó cuatro veces, recuperó cinco balones y se impuso en dos duelos.

Aymeric Laporte (Athletic Club)

El central internacional español del Athletic Club volvió a ofrecer una gran versión en la victoria rojiblanca ante el Elche (2-1). Laporte estuvo imperial en defensa con nueve despejes, tres interceptaciones de pases, dos entradas exitosas, ocho recuperaciones de balón y siete duelos ganados. Además, participó en 59 acciones con balón, completó 30 pases, dos de ellos de larga distancia, y generó una ocasión.

Yuri Berchiche (Athletic Club)

El veterano lateral izquierdo del Athletic Club estuvo notable en la victoria de los leones frente al Elche en San Mamés. Yuri asistió en el primer gol del partido a Gorka Guruzeta, participó en 79 acciones con balón, completó 42 pases, centró cuatro veces al área y generó cuatro ocasiones. En defensa, se impuso en ocho duelos, recuperó tres balones, despejó en tres ocasiones e interceptó dos pases.

Frenkie De Jong (FC Barcelona)

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona brilló en la victoria azulgrana ante el Levante. De Jong anotó su primer gol en esta temporada, participó en 128 acciones con balón, completó 114 pases y generó cuatro ocasiones. Además, se impuso en cuatro de los cinco duelos que disputó y recuperó cinco balones.

Marc Bernal (FC Barcelona)

El joven canterano del FC Barcelona aprovechó su segunda titularidad en Liga a la perfección. Bernal fue el autor del primer tanto del partido ante el Levante, participó en 58 acciones con balón y completó los 46 pases que intentó. Además, se impuso en ocho duelos, bloqueó un remate y despejó dos balones.

Pape Gueye (Villarreal)

El centrocampista senegalés del Villarreal fue clave en la remontada del Villarreal ante el Valencia (2-1). Gueye anotó el tanto de la victoria 'groguet' desde los once metros, participó en 41 acciones con balón, completó 26 de los 30 pases que intentó, centró dos veces al área y generó dos ocasiones. Además, se impuso en los cinco duelos que disputó, recuperó dos balones e interceptó un pase. Todo ello en 58 minutos sobre el campo.

Iago Aspas (RC Celta)

El veterano delantero gallego del RC Celta volvió a demostrar en la victoria ante el Mallorca (2-0) que sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo. Aspas, en los 21 minutos que estuvo sobre el césped, fue el autor de los dos goles del partido, remató tres veces a portería, participó en 23 acciones con balón, completó nueve pases y generó dos ocasiones.

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

El delantero noruego del Atlético de Madrid recuperó su olfato goleador en Liga casi un mes después en el triunfo colchonero ante el RCD Espanyol. Sorloth marcó el primer y el cuarto gol de su equipo y estrelló un balón en el palo en los cuatro remates que realizó, participó en 48 acciones con balón, completó 26 pases y generó una ocasión.

Fede Viñas (Oviedo)

El delantero uruguayo del Real Oviedo fue clave en el empate de los carbayones en Anoeta frente a la Real Sociedad (3-3). Viñas fue el autor de dos de los tres tantos de su equipo, remató cinco veces a puerta, participó en 45 acciones con balón, completó 14 pases y tres regates, recibió cuatro faltas y se impuso en 11 duelos.