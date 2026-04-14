Once ideal de EP Deportes de la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, que participó en tres de los cuatro goles Ode su equipo en el derbi ante el Espanyol, el delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi, que volvió a ser clave en el triunfo de los bermellones con un doblete, y el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde, autor del único tanto madridista ante el Girona, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 31 de LaLiga EA Sports realizado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: David Soria (Getafe); Jeremy Toljan (Levante), Eric Bailly (Real Oviedo), Eric García (FC Barcelona), Sergi Cardona (Villarreal); Alberto Reina (Real Oviedo), Nemanja Gudelj (Sevilla), Fede Valverde (Real Madrid); Lamine Yamal (FC Barcelona), Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y Fede Viñas (Real Oviedo).

David Soria (Getafe)

El portero español del Getafe fue uno de los grandes protagonistas del duelo ante el Levante pese a la derrota de su equipo. David Soria detuvo dos penaltis en el encuentro, a lo que sumó una parada más para un total de 1,7 goles evitados en contra.

Jeremy Toljan (Levante)

El lateral derecho del Levante estuvo notable en la victoria granota ante el Getafe. Toljan participó en 67 acciones con balón, completó 26 pases, centró seis veces al área y generó dos ocasiones. Además, se impuso en ocho duelos, recuperó seis balones, bloqueó un remate y despejó cuatro balones.

Eric Bailly (Real Oviedo)

El central costamarfileño del Real Oviedo firmó un gran encuentro en la victoria de los asturianos en Balaídos. Bailly fue el jefe de la zaga ovetense que, por segundo partido consecutivo, mantuvo su portería a cero. Bailly relizó 12 despejes, interceptó tres pases, bloqueó dos remates, recuperó cuatro balones y se impuso en cinco de los seis duelos que disputó. Además, participó en 48 acciones con balón y completó 22 pases.

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

El central catalán del FC Barcelona brilló en la goleada 'culer' ante el RCD Espanyol. Pau Cubarsí cuajó un gran partido en defensa con siete despejes, un remate bloqueado y dos de tres duelos ganados. Además, como de costumbre, brilló con balón con 147 acciones, 128 pases completados y una ocasión creada.

Sergi Cardona (Villarreal)

El lateral izquierdo del Villarreal fue uno de los jugadores más destacados de la victoria 'groguet' en San Mamés. Sergi Cardona fue el autor de primer gol del partido, participó en 62 acciones con balón, completó 22 pases, centró tres veces y generó dos ocasiones. Además, realizó seis entradas, cinco despejes, recuperó dos balones y se impuso en nueve de los 11 duelos que disputó.

Alberto Reina (Real Oviedo)

El centrocampista del Real Oviedo estuvo notable en la victoria de los carbayones en Vigo. Alberto Reina fue el autor del primer gol del partido, participó en 37 acciones con balón, completó 21 pases y dos regates, centró una vez al área y generó dos ocasiones. Además, recuperó cinco balones y se impuso en siete de los 10 duelos que disputó.

Nemanja Gudelj (Sevilla)

El centrocampista serbio del Sevilla guió a los suyos hacia la victoria frente al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Gudelj fue el autor del gol de la victoria, participó en 27 acciones con balón, completó 14 pases y remató dos veces a puerta. Además, interceptó un pase, despejó cuatro veces, recuperó dos balones y se impuso en el 100% de los duelos que disputó.

Fede Valverde (Real Madrid)

El centrocampista uruguayo del Real Madrid volvió a ser el mejor jugador de los blancos ante el Girona. Valverde marcó el único gol de su equipo, remató dos veces a puerta, participó en 55 acciones con balón, completó 39 pases, centró una vez al área y generó tres ocasiones. Además, interceptó un pase, bloqueó un remate y recuperó dos balones.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona fue el mejor jugador del derbi catalán ante el Espanyol. Lamine Yamal marcó un gol y asistió en otros dos tantos de su equipo, remató siete veces a puerta, participó en 72 acciones con balón, completó 26 pases y siete regates, centró cinco veces al área y generó cuatro ocasiones.

Vedat Muriqi (RCD Mallorca)

El delantero kosovar del RCD Mallorca sigue manteniendo vivo el objetivo de la salvación. Ante el Rayo Vallecano, Vedat Muriqi anotó el cuarto doblete de la temporada, que le hace superar por primera vez en su carrera la veintena de goles en Liga. Además, participó en 33 acciones con balón, completó 10 pases y recibió dos faltas.

Fede Viñas (Real Oviedo)

El delantero uruguayo del Real Oviedo volvió a ser el héroe de la victoria carbayona en Vigo. Fede Viñas anotó dos de los tres goles de su equipo, remató tres veces a puerta, participó en 50 acciones con balón, completó 20 pases y tres regates, y se impuso en siete duelos.