Osasuna - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el Sadar, Osasuna y Deportivo Alavés llegan en momentos muy parecidos a un partido al que los locales llegan con más apuros, aunque ambos están separados por únicamente tres puntos en la tabla clasificatoria. Además, tanto rojillos como babazorros se clasificaron entre semana para los octavos de final de la Copa del Rey, los primeros remontando en la prórroga al Huesca (2-4), y los segundos ganando al Sevilla (1-0).

POSIBLES ALINEACIONES

Osasuna: Aitor; Arguibide, Osambela, Herrando, Cruz; Oroz, Moncayola, Torró, Muñoz; Rubén García y Budimir.

Deportivo Alavés: Sivera; Protesoni, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Blanco, Suárez; Calebe, Martínez y Rebbach.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Alavés de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 20 de diciembre a las 18.30 horas en El Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojillos y los babazorros se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y DAZN LaLiga.