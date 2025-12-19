Osasuna - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Osasuna - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Osasuna - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 18:59
Seguir en

   MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

   En el Sadar, Osasuna y Deportivo Alavés llegan en momentos muy parecidos a un partido al que los locales llegan con más apuros, aunque ambos están separados por únicamente tres puntos en la tabla clasificatoria. Además, tanto rojillos como babazorros se clasificaron entre semana para los octavos de final de la Copa del Rey, los primeros remontando en la prórroga al Huesca (2-4), y los segundos ganando al Sevilla (1-0).

   POSIBLES ALINEACIONES

   Osasuna: Aitor; Arguibide, Osambela, Herrando, Cruz; Oroz, Moncayola, Torró, Muñoz; Rubén García y Budimir.

   Deportivo Alavés: Sivera; Protesoni, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Blanco, Suárez; Calebe, Martínez y Rebbach.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Osasuna y Alavés de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 20 de diciembre a las 18.30 horas en El Sadar.

DÓNDE VER

   El duelo entre los rojillos y los babazorros se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y DAZN LaLiga.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado