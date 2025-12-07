Osasuna y Levante enfrentan sus necesidades en El Sadar

Iván Romero con el Levante UD - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

CA Osasuna y Levante UD enfrentan este lunes sus necesidades en El Sadar (21.00 horas) en el último partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que los granotas, colistas, vivirán el estreno liguero en el banquillo de la dupla formada por Álvaro del Moral y Vicente Iborra.

Los navarros, que marcan la zona de salvación con 12 puntos, los mismos que el antepenúltimo clasificado, el Girona, arrastran una serie de seis partidos sin conocer la victoria en la competición doméstica, donde solo han sumado dos de esos 18 puntos en juego.

Aún así, la anterior jornada consiguieron neutralizar un 2-0 del RCD Mallorca, uno de sus rivales por la permanencia, con un tanto de Raúl García en el minuto 82 y otro de Flavien Boyomo ya en el descuento (2-2), lo que les permitió dejar atrás las derrotas ante Sevilla FC y Real Sociedad. En Copa del Rey, avanzaron con algunas dudas ante el Ebro (3-5).

Precisamente en la competición copera se estrenaron Del Moral e Iborra, sustitutos del destituido Julián Calero, también con relativos apuros ante el Cieza (0-1), un encuentro en el que decidió un solitario gol del centroafricano Goduine Koyalipou.

En LaLiga, el cuadro valenciano no ha ganado ninguno de sus últimos seis choques, perdiendo cinco -los últimos cuatro de manera consecutiva- y empatando uno, lo que dejó al equipo colista con nueve unidades, a tres de la zona de salvación, y precipitó el despido del técnico madrileño. Ahora, tratará de romper esa mala racha, en la que ha recibido 12 goles y ha anotado tres.

Alessio Lisci no podrá contar con Kike Barja y se mantiene pendiente del estado de Kike Barja y de Valentin Rosier, mientras que Ante Budimir ha superado sus molestias y estará disponible. Por su parte, Matías Moreno, Adrián de la Fuente y Unai Elgezabal se perderán el duelo por los granotas.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

CA Osasuna - Levante UD. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 21.00 horas.