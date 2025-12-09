El Ourense querrá "ponerle las cosas difíciles" al Athletic Club en la Copa

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Ourense CF Jerin Ramos aseguró este martes que estaban "contentos" de cruzarse contra el Athletic Club en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE y que le van a poner "las cosas difíciles" en busca de dejar fuera de la competición a su tercer 'Primera'.

"Lo esperaba (uno de los tres 'grandes'), había un gran porcentaje de que nos pudiera tocar un equipo como el Real Madrid o el Barça, pero el Athletic sabemos lo que es, viene de hacer grandes años y estamos contentos de jugar contra un equipo como el Athletic", remarcó Ramos a los medios tras el sorteo.

Ahora, van a "intentar" eliminar a uno de los 'reyes' de la competición y campeón en 2024. "Le vamos a poner las cosas difíciles y más sabiendo como es nuestro estadio y que venimos haciendo desde el año pasado y en este grandes cosas en la Copa del Rey. Intentaremos ganar", subrayó.

De todos modos, después de eliminar al Real Oviedo y al Girona FC, sabe que "es bastante difícil" dejar fuera a equipos de LaLiga EA Sports. "Todos sabemos que tienen muy buenos jugadores y que nos toca hacer un trabajo extra, que es estar corriendo bastante durante el partido, pero en nuestro campo estamos contentos, estamos bien y fuertes, y sobre todo intentamos ganar los partidos con nuestra afición", advirtió.

Ramos tiene la nacionalidad caboverdiana y eso le puede hacer seleccionable para el próximo Mundial, donde su país además se medirá en la fase de grupos a España. "La verdad que me lo tomo como un reto personal también en ese sentido. Quiero conseguir ir al Mundial y uno de los partidos que me gustaría jugar es este, que da más visibilidad y el seleccionador lo puede ver, así que estoy contento de jugar un partido así", confesó.

En este sentido, apuntó que el día en el que Cabo Verde logró su clasificación para su primer Mundial "no se trabajó porque como era un partido que podía entrar en la historia del país y todo el mundo estuvo viendo el partido en teles grandes, más los que pudieron ir a acudir al estadio fueron". "Fue una fiesta para todo el país", recordó.

"En el sorteo vi que tocó España. Estaba en el sofá y pegué un grito porque España es una de las selecciones que más me gusta y en un enfrentamiento Cabo Verde-España voy a tener el corazón dividido, pero al mismo tiempo estoy muy contento", sentenció.