Pablo Barrios entra en la convocatoria del Atlético para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios disputa un balón durante un partido de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Pablo Barrios entra en la convocatoria del Atlético de Madrid en su viaje a Barcelona para afrontar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre (21.00 horas), en la que los rojiblancos parten con una ventaja de cuatro goles tras el contundente 4-0 cosechado en el Riyadh Air Metropolitano hace tres semanas.

El '8' rojiblanco vuelve a una lista de convocados de Diego Pablo Simeone un mes después de sufrir una lesión muscular en el muslo derecho en el duelo de cuartos de final de la Copa disputado a principios de febrero ante el Real Betis en La Cartuja (0-5). Pese a que el madrileño no ha completado ningún entrenamiento con el grupo, viaja a Barcelona junto a otros 24 jugadores rojiblancos en la búsqueda de llegar a la final copera 13 años después.

También vuelve a la convocatoria el argentino Nico González tras superar su lesión muscular que le ha tenido apartado del terreno de juego en las últimas semanas perdiéndose, entre otros partidos, los 'playoffs' europeos frente al Club Brujas.

Así, la lista está integrada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Obed Vargas, Álex Baena y Nico González; y los delanteros Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez y Ademola Lookman.