Pablo Machín: "La diferencia la ha marcado Ter Stegen"

Publicado 21/10/2018 0:15:23 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla, Pablo Machín, reconoció "errores" pero quiso quedarse con cosas positivas de su equipo este sábado en la derrota (4-2) ante el FC Barcelona, donde eso sí vio al meta rival Ter Stegen como el mayor protagonista, sin el acierto local pero con muchas ocasiones en el Camp Nou.

"No hemos entrado en el partido todo lo bien que deberíamos. Es muy difícil sacar algo de este campo, y no hemos estado acertados, con imprecisiones en sus goles", indicó en declaraciones a Movistar Plus tras el duelo de la novena jornada de LaLiga Santander.

"El equipo ha competido bien y ha dado la cara. Cada vez que teníamos oportunidad de entrar en el partido la diferencia la ha marcado Ter Stegen en actuaciones meritorias", añadió.

Machín vio una buena reacción de su equipo después de encajar el 1-0 a los dos minutos. "Parecía que hoy nosotros no teníamos nuestro día y que el Barça cada vez que llegaba con posibilidad de hacer gol sí estaban lo acertados que nosotros no hemos estado", dijo.

"Hemos generado muchas ocasiones en un campo en el que no están acostumbrados pero también es cierto que hemos tenido bastantes errores. Cuando partes casi desde el banquillo con el marcador en contra hace que el partido se rompa", finalizó.