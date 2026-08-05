Pablo Ramón ficha por el Racing hasta 2029

El futbolista español Pablo Ramón en el anuncio de su fichaje por el Real Racing Club de Santander para las próximas tres temporadas. - REAL RACING CLUB

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Pablo Ramón jugará en el Real Racing Club durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras el acuerdo alcanzado para su fichaje con el RCD Espanyol, después de jugar cedido en el equipo cántabro la pasada campaña, según comunicó la entidad racinguista.

El defensa central volverá a vestir la camiseta del Racing después de su etapa como cedido durante la pasada campaña 2025-26, en la que Ramón, de 25 años, integró la plantilla que logró el ascenso a LaLiga EA Sports 14 años después.

El jugador balear se formó en la cantera del RCD Mallorca, con el que debutó en 2018 en un partido de la Copa del Rey. Posteriormente, se incorporó al juvenil del Real Madrid, con el que jugó la Youth League antes de promocionar al Real Madrid Castilla.

En su etapa como profesional, Ramón disputó 35 partidos con la camiseta del CD Mirandés durante la campaña 2024-25, antes de vestir la elástica del conjunto cántabro, también a préstamo por el RCD Espanyol, con la que participó en 27 encuentros de LaLiga Hypermotion.