Pacheta: "Estoy indignado"

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', se mostró este viernes "indignado" por el penalti que abrió la victoria (0-2) del Madrid ante su equipo, comparándolo con una situación anterior en San Mamés, al mismo tiempo que confesó que sólo queda "tragar bilis".

"En San Mamés también le da en la mano. Estoy cansado, que piten todas y así sabemos por dónde vamos. Estoy indignado. Que pongan la imagen del penalti en San Mamés y así vemos la comparativa. Cómo no voy a estar indignado. Hemos hecho un partido ante el Real Madrid muy bueno. Pero se abre el partido de una manera rara. Nos vamos para casa, nos lamemos las heridas, tragamos bilis y a pensar en el Alavés, pero me voy orgulloso del equipo", señaló el técnico en rueda de prensa.

El entrenador reconoció estar molesto con el colegiado y pidió justicia para su equipo. "Con decirte que le da en la mano ya está, tiene razón. Pero resulta que salta para atrás, choca con uno, la posición antinaural... Hablo de cosas justas, que me pites lo mismo aquí que allí. A mí no me lo pita y me tengo que callar, pero no me voy a callar. Faltaría más que encima no pudiera. Que no se olviden de que yo pago mis errores, por eso me quejo", expresó.

Además, el burgalés valoró la actuación de su equipo, después de quedarse con un "sabor agridulce" tras el buen papel desempeñado por los suyos hasta que llegaron los goles en los últimos 10 minutos. "Siempre me vale que el equipo haya hecho este trabajo, pero ahora no. Somos un equipo alegre. Hacemos disfrutar a la gente. Hemos batido el récord de abonados de este club. Después de ver el partido se me queda el sabor agridulce", apuntó.

"Tenía la sensación de que nos faltaba el último empujón de los últimos cambios. Justo cuando estábamos ahí llega el penalti. El partido ha sido bueno, que quizás en los primeros veinte minutos ellos han estado más cómodos, pero el resto no. Es un partido que podía haber caído para cualquiera de los dos lados, me duele que haya caído así", concluyó.