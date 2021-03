Paco López: "Hemos hecho historia, pero queremos dar un pasito más"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Paco López, recordó que ya han hecho "historia" en la Copa del Rey, pero aseguró que quieren dar "un pasito más" este jueves ante el Athletic Club (21.00 horas) en la vuelta de las semifinales, además de reconocer la "emoción" que vive estos días.

"Siento una emoción tremenda, son todas positivas, se me pone la piel de gallina. Todos tenemos amigos que te mandan audios por WhatsApp con muchos sentimiento y luego también la brillante iniciativa que ha tenido el club para acercar a nuestra gente virtualmente. Ahora mismo lo que vive la ciudad, el levantinismo y los granotas es algo que no tiene precio", indicó en la rueda de prensa previa al choque.

"Ojalá y seguimos haciéndoles disfrutar, tal y como he dicho durante la semana, hemos hecho historia, pero queremos dar un pasito más. Ojalá podamos seguir agrandando esta brillante historia reciente del club", añadió el técnico del Levante.

"No sé qué tipo de partido se dará, pero lo que sí que tengo claro es la forma de afrontar que tenemos nosotros este partido. No sé si se puede asemejar al último partido de Liga, puede ser diferente porque este 'partido' ya se ha empezado a jugar hace dos semanas y evidentemente ahora el Athletic tiene la obligación de ganar, pero -repito- que no sabemos cómo se dará", espetó tras el 1-1 de San Mamés.

"Habrá momentos y momentos durante el partido pero en ese sentido vamos a tratar de ser nosotros. Aun contra equipos con un potencial como el del Athletic Club", manifestó Paco López, que fue preguntado si el partido de este jueves es el más importante en la historia reciente de la entidad.

"Es cierto que es el partido más importante en cuanto a las consecuencias bonitas y positivas porque -yo quiero recordar también- hemos tenido -desde que estamos en el club- partidos que se podían considerar una final: Girona, Las Palmas, Rayo y Málaga, pero con la gran diferencia que entonces era para evitar algo y ahora es porque queremos conseguir algo bonito y extraordinario. El grueso de esta plantilla está acostumbrado a jugar partidos importantes y eso es así", puntualizó.