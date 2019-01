Paco López: "Ver a un equipo como el nuestro ganar al Barça siempre tiene mucho mérito"

Publicado 11/01/2019 0:09:56 CET

El entrenador del Levante UD, Paco López, subrayó la importancia de haber vencido al FC Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey (2-1) y aseguró que pese a no contar con sus grandes estrellas pusieron en liza a muchos jugadores de nivel.

"Es verdad que no estaba Messi, Suárez o Piqué, evidentemente, pero si repasamos su once en el campo no ha faltado ni Dembélé, Coutinho, Arturo Vidal... Quiero decir que ver a un equipo como el nuestro ganar al Barça siempre tiene mucho mérito y no le voy a quitar nada de mérito al juego que hemos hecho", repasó.

"Somos conscientes de que no estaba el mejor del mundo y otros jugadores de gran calidad, pero estoy muy orgulloso de mi equipo una vez más", añadió Paco López, que lamentó no haber "aprovechado" otras ocasiones, como la que tuvo Morales, para haber ampliado el marcador antes del gol culé.

"Estoy muy contento del gran trabajo que han realizado hoy mis jugadores", sentenció el técnico granota.