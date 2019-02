Paco López: "El vestuario está triste y esperando la decisión de los jueces"

Actualizado 09/02/2019 19:09:49 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Paco López, ha reconocido que el vestuario está "triste y apenado" por la detención del defensa Toño García y pendiente de "la decisión de los jueces", y ha apelado a unirse "muchísimo más" para hacerse "más fuertes" y poder superar todas las "adversidades", centrándose en el partido de este lunes ante el Deportivo Alavés.

"Es una situación atípica. Como no podía ser de otra forma, el vestuario está triste, apenado. Está bajo secreto sumarial. Creemos por supuesto, como no podía ser de otra forma, en la presunción de inocencia de nuestro jugador, y a partir de ahí me remito al comunicado que ya hizo el club y a esperar la decisión de los jueces", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que el jugador alcalaíno le comunicó que tenía que hacer frente a un "asunto personal". "Me ha comunicado que tenía un asunto personal y no le dimos mayor importancia", dijo, antes de hablar de la visita del presidente, Quico Catalán, al vestuario. "Nos ha explicado la situación en el vestuario. El vestuario está triste y está apenado, pero estas situaciones nos tienen que hacer más fuertes. Nos va a unir más todavía; hoy se ha demostrado en el vestuario que somos una familia y que como tal nos tiene que hacer más fuertes y unirnos muchísimo más", afirmó.

Por otra parte, restó importancia al posible fichaje de Jason Remeseiro por el Valencia, y advirtió que las informaciones sobre el tema sólo tratan de desestabilizarles. "Yo entiendo desde el punto de vista emocional al aficionado y el enfado que pudiera tener al enterarnos de la noticia, pero nosotros debemos actuar desde un punto de vista racional y con lógica; la lógica dice que es un jugador del club hasta el 30 de junio, que es un activo del club, un recurso que tenemos, y que por tanto no sería lógico no tirar del jugador y sacarle rendimiento". manifestó.

Así, la idea será "tratar de sacarle rendimiento tanto a Jason como al resto de la plantilla". "Si nos dejamos llevar por las emociones no actuaríamos en beneficio del equipo, y lo que queremos es que el equipo cumpla los objetivos. Si yo fuera ahora mismo un rival del Levante estaría ahora mismo frotándome las manos pensando en que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No lo vamos a hacer", subrayó.

"Desde el levantinismo debemos pensar en que no debemos darle ventaja al contrario, que no se froten las manos la gente que filtró la noticia. Vamos a insistir en unirnos más todavía, vamos a hacerlo incluso en un día como hoy. El levantinismo, por su historia, se ha levantado de tantas y tantas adversidades que lo va a seguir haciendo, y nadie va a poder con nosotros", continuó.

López apuntó a que deben centrarse sólo en "lo deportivo", el partido del lunes ante el Alavés. "Es un choque realmente difícil. Entraríamos en los tópicos, pero en cada partido en Primera División hay una tremenda igualdad. El Alavés en su campo solamente ha perdido un partido, el último ante el Rayo Vallecano, y eso lo dice todo; a la vez, es otro reto importante y bonito", expresó.

"Sabemos que para sacar algo positivo de Vitoria nos vamos a tener que emplear al cien por cien, el equipo tiene que dar su máximo nivel. A partir de ahí hay que hacer las cosas bien, tratar de sumar y tratar de que cada partido estemos más cerca del objetivo", concluyó.